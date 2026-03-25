Украину призвали готовиться к ударам Ирана Депутат Рады Вениславский: Украина должна быть готова к возможным ударам Ирана

Украина должна быть готова к возможным ударам со стороны Ирана, заявил депутат Верховной рады Федор Вениславский в интервью порталу telegraf.ua. При этом он выразил уверенность, что украинские системы противовоздушной обороны смогут справиться с иранскими ракетами.

Мы должны быть готовы к тому, что Иран может пытаться нанести какие-то удары по территории Украины, — сказал нардеп.

Ранее Иран пригрозил Украине ударами из-за помощи Израилю. Исламская Республика назвала страну своей законной целью. Это стало ответом на обещание украинского президента Владимира Зеленского отправить на Ближний Восток специалистов для борьбы с беспилотниками.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев направил дроны-перехватчики и группу для защиты американских военных баз в Иордании от иранских беспилотников. По его словам, Вашингтон обратился за помощью 5 марта и украинские специалисты вылетели на следующий день.