Психолог ответила, является ли лайк бывшей поводом для разрыва отношений

Лайк бывшему партнеру не всегда становится сигналом о стремлении возобновить с ним отношения, заявила NEWS.ru практический психолог Лилия Лазарева. По ее словам, после разрыва некоторые люди продолжают общаться на дружеском уровне.

Каждому человеку в отношениях важно для себя понять, а затем и обсудить со своим партнером, что для него считается изменой, а что нет. Для кого-то флирт с кем-то — это лишь способ общения и возможность вспомнить, что человек может быть интересен кому-то другому, а не только своему партнеру. А для кого-то — это большой повод для ревности и даже причина для расставания. Ваш возлюбленный поставил лайк бывшему партнеру — значит, он думает о нем и хочет с ним снова быть? Не факт. Здесь важен контекст — некоторые после расставания сохраняют обычные человеческие или дружеские отношения, и реакция в соцсетях может вовсе ничего не значить, — пояснила Лазарева.

Она подчеркнула, что необходимо обратить внимание на фундамент текущих отношений. По словам психолога, флирт с другими людьми или лайки бывшим, даже если они имеют какое-то значение, скорее являются следствием уже существующих проблем в отношениях, а не их причиной.

Ранее психолог Ольга Романив заявила, что внезапный интерес мужчины к своей внешности может свидетельствовать о его неверности. По ее словам, среди других признаков измены часто встречается повышенная скрытность в использовании телефона и других устройств.