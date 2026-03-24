24 марта 2026 в 08:28

Фон дер Ляйен проговорилась об операциях австралийской разведки

Австралийский самолет-разведчик, ранее задействованный в интересах Украины, теперь участвует в войне против Ирана, проговорилась глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления в парламенте Австралии. По ее словам, до этого борт кружил над Польшей и передавал разведданные Киеву.

Австралийцы всегда неизменно поддерживали европейскую безопасность. Не должно ускользнуть от внимания, что тот же самолет наблюдения, который летал над Польшей для защиты Украины, сейчас находится в Персидском заливе, помогая защищать наших партнеров от атак Ирана, — заявила фон дер Ляйен.

