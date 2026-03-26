Сладкая угроза: на РФ надвигается новая эпидемия — как спасти себя и детей

Россия в ближайшее время может столкнуться с эпидемией сахарного диабета, предупредила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. По ее словам, проблема во многом связана с пищевыми привычками населения. Почему болезнь так стремительно наступает, как следует изменить образ жизни, чтобы защитить себя и детей — в материале NEWS.ru.

Насколько распространен диабет в России и мире

В октябре 2025 года замминистра здравоохранения РФ Евгений Камкин сообщил, что в стране страдают диабетом около шести миллионов человек, причем с каждым годом число заболевших растет. По его словам, это общемировая тенденция. По данным Международной федерации диабета (IDF), в России насчитывается 7,6 млн больных диабетом.

Если россияне не поменяют свои установки, то к 2030 году каждый второй взрослый будет иметь избыточную массу тела, что является прямой дорогой в том числе к сахарному диабету, заявил ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Академик РАН Геннадий Онищенко отмечал, что ожирение может стать еще одной эпидемией наравне с диабетом.

«Мы с вами постоянно говорим об увеличении числа людей с ожирением. Россия, правда, еще не в первой десятке, но по темпам нарастания мы в первой десятке. А что такое ожирение? Можно смело ставить знак равенства с диабетом», — сказал он.

По оценкам IDF за 2025 год, 11,1% взрослого населения планеты в возрасте от 20 до 79 лет страдают диабетом. При этом четверо из 10 человек не знают о своем диагнозе. Более 90% больных имеют диабет второго типа, на развитие которого влияют социально-экономические, демографические, экологические и генетические факторы, отмечают эксперты.

Согласно прогнозам организации, к 2050 году число заболевших вырастет на 46% — примерно до 853 миллионов человек. По данным IDF, лидером по заболеваемости является Китай, где насчитывается 148 млн диабетиков. Затем следуют Индия (90 млн), США (38,5 млн), Пакистан (34,5 млн) и Индонезия (20,4 млн). В Германии насчитывается 6,5 млн диабетиков, в Италии — 5 млн, во Франции — чуть более 4 млн.

Из-за чего возникает сахарный диабет

Диабет — это хроническое нарушение обмена веществ, при котором в крови длительно повышается уровень глюкозы, рассказала в беседе с NEWS.ru кардиолог Мария Чайковская. По ее словам, заболевание, как правило, развивается постепенно. Оно нередко возникает на фоне лишнего веса, малоподвижности и снижения чувствительности тканей к инсулину.

«Главная проблема в том, что диабет может долго оставаться малозаметным, а со временем повреждать сосуды, сердце, почки, глаза и нервы, повышая риск инфаркта, инсульта, потери зрения и поражения стоп», — пояснила Чайковская.

По ее словам, происходит медленное системное повреждение организма, если болезнь вовремя не распознать и не взять под контроль.

«Сегодня диабет — не просто проблема питания, а болезнь среды. Его подпитывает не один продукт, а весь современный уклад жизни: хронический стресс, избыток ультрапереработанной пищи, малоподвижность, лишний вес, особенно в области живота, отсутствие нормального сна и нарушение циркадного ритма», — подчеркнула врач.

Какие типы диабета существуют

Врачи выделяют два основных типа диабета, рассказал NEWS.ru терапевт Павел Смирнов. По его словам, диабет первого типа связан с нарушением функции поджелудочной железы, которая вырабатывает инсулин. При значительном разрушении клеток, отвечающих за его производство, количество гормона в крови падает, в результате чего нарушается углеводный обмен.

«При этом глюкоза, по-прежнему попадая в кровь, не может быть усвоена организмом. Клетки мышечной ткани испытывают дефицит. В результате человек, заболевший диабетом первого типа, достаточно быстро худеет», — пояснил Смирнов.

Диабет второго типа — инсулиннезависимый, уточнил терапевт. По его словам, в основе заболевания лежит снижение восприимчивости тканей к инсулину.

«При диабете второго типа содержание инсулина в крови может быть любым — нормальным, пониженным или повышенным. Однако клетки перестают на него реагировать, и концентрация глюкозы в крови растет. Обычно заболевание развивается на фоне ожирения. Его эпидемия сегодня угрожает России», — подчеркнул врач.

От каких привычек нужно отказаться, чтобы не заболеть диабетом

Чтобы не заболеть диабетом, нужно не искать «виноватую» еду, а постепенно менять всю систему привычек, посоветовала Чайковская.

«Полезно убрать из рациона сладкие напитки и бесконтрольные перекусы, чаще есть простую домашнюю еду с понятным составом, ежедневно ходить пешком, добавить регулярную мышечную нагрузку, а также следить за размером талии и весом. Такие базовые меры помогают заметно снизить риск диабета второго типа», — сказала она.

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Алексей Куринный в разговоре с NEWS.ru подтвердил, что заболеваемость сахарным диабетом второго типа стремительно увеличивается.

«Называют разные причины роста: избыточная масса тела, изменение характера питания, в том числе употребление большого количества легкоусвояемых углеводов, низкая физическая активность, экологические проблемы и другие. Предлагаются соответствующие методы профилактики: поддержание нормального веса тела, физическая активность, а также ограничение употребления вредных продуктов», — отметил собеседник.

Ранее врач-эндокринолог Маргарита Белоусова предупредила, что слабость, быстрая утомляемость и снижение памяти могут оказаться ранними признаками развития сахарного диабета второго типа. Специалист также подчеркнула, что стоит обратить внимание на такие симптомы, как сильная жажда, учащенное мочеиспускание и кожный зуд.

Как предотвратить диабет у детей

Заявления о том, что сахарный диабет может приобрести характер эпидемии, — не преувеличение, а отражение реальной клинической практики, подтвердил в беседе с NEWS.ru член Союза педиатров России Дмитрий Малых.

«Мы уже видим тревожный сдвиг: диабет и преддиабет все чаще диагностируются у детей и подростков. Причем речь идет не только о классическом диабете первого типа, но и о диабете второго типа, который еще 10–15 лет назад в педиатрии был казуистикой», — пояснил он.

По словам Малых, главная причина — резкое изменение образа жизни детей. Современный ребенок двигается в разы меньше, чем поколение на 10 лет старше, но получает избыточное количество калорий, сахара и ультрапереработанных продуктов.

«Формируется ранняя инсулинорезистентность и ожирение. Как следствие возникают метаболические нарушения, которые раньше были характерны для взрослых. По сути, мы наблюдаем омоложение хронических заболеваний, и диабет — один из самых ярких примеров», — уточнил Малых.

Он подчеркнул, что особую опасность представляет то, что эти процессы долго остаются незаметными. Например, ребенок с избыточным весом часто воспринимается как «просто крупный», а не как пациент с фактором риска. При этом уже в подростковом возрасте у него могут формироваться сосудистые изменения, которые определяют здоровье на десятилетия вперед, сказал эксперт.

«Если не менять подход, то через 10–15 лет мы получим взрослое население с ранними осложнениями — сердечно-сосудистыми заболеваниями, поражением почек и зрения. Это уже не вопрос индивидуального здоровья, а серьезная нагрузка на систему здравоохранения», — подчеркнул Малых.

По его словам, в этой ситуации рекомендации очевидны, но требуют дисциплины. У детей это в первую очередь контроль питания (резкое ограничение сладких напитков и быстрых перекусов), ежедневная физическая активность не менее часа, ограничение экранного времени и регулярная оценка массы тела.

«При наличии факторов риска необходим ранний скрининг — анализы на глюкозу крови и гликированный гемоглобин. Важно понимать: детское ожирение и ранние метаболические нарушения — это не эстетическая проблема, а начало хронического заболевания. Если сейчас не вмешаться, то мы рискуем получить неинфекционную эпидемию, последствия которой будут значительно тяжелее, чем кажется на первый взгляд», — резюмировал педиатр.

