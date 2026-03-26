Стало известно, как спорт влияет на трудоспособность россиян

Подавляющее большинство работающих россиян связывают улучшение своей профессиональной эффективности с регулярными занятиями спортом, заявил NEWS.ru фитнес-директор сети клубов DDX Fitness Игнат Кляцкий. По его словам, физическая активность перестала восприниматься просто как хобби, став полноценным инструментом для поддержания энергии и продуктивности в течение рабочего дня.

DDX Fitness и «Авито Работа» провели совместное исследование и выяснили, что 80% опрошенных отмечают рост профессиональной эффективности благодаря регулярным тренировкам. Такой вид занятия становится рабочим инструментом, который помогает управлять продуктивностью. Физическая активность все чаще рассматривается как инструмент поддержания энергии. 85% участников опроса отмечают, что тренировки помогают легче переносить рабочий ритм и быстрее восстанавливаться после динамичных трудовых будней. Около 82% участников высоко оценивают свою удовлетворенность жизнью. Более 80% соглашаются с тем, что активный образ жизни помогает эффективнее справляться с рабочими задачами, — сказал Кляцкий.

Он добавил, что системность играет ключевую роль. По словам эксперта, более 75% опрошенных тренируются не реже двух раз в неделю, что позволяет не просто поддерживать форму, но и культивировать устойчивый эффект для профилактики переутомления.

Те, кто уже занимаются спортом, стараются уделять физической активности больше времени. Регулярно тренируются 86,5% опрошенных, причем более 75% делают это не реже двух раз в неделю, а это соответствует рекомендуемой частоте для поддержания выносливости и профилактики переутомления. Именно такая системность, по мнению экспертов, и формирует устойчивый эффект. Фитнес становится топливом для человека, — подытожил Кляцкий.

Ранее президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина призвала включить ресурсы и приложения физкультурно-оздоровительных заведений в перечень социально значимых российских сайтов и сервисов, которые работают даже при временных ограничениях мобильного интернета. Она отметила, что соответствующее обращение направлено главе Минцифры Максуту Шадаеву и в Министерство спорта РФ.