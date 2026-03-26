26 марта 2026 в 07:05

Стало известно, как спорт влияет на трудоспособность россиян

Фитнес-директор DDX Кляцкий: россияне лучше работают благодаря спорту

Подавляющее большинство работающих россиян связывают улучшение своей профессиональной эффективности с регулярными занятиями спортом, заявил NEWS.ru фитнес-директор сети клубов DDX Fitness Игнат Кляцкий. По его словам, физическая активность перестала восприниматься просто как хобби, став полноценным инструментом для поддержания энергии и продуктивности в течение рабочего дня.

DDX Fitness и «Авито Работа» провели совместное исследование и выяснили, что 80% опрошенных отмечают рост профессиональной эффективности благодаря регулярным тренировкам. Такой вид занятия становится рабочим инструментом, который помогает управлять продуктивностью. Физическая активность все чаще рассматривается как инструмент поддержания энергии. 85% участников опроса отмечают, что тренировки помогают легче переносить рабочий ритм и быстрее восстанавливаться после динамичных трудовых будней. Около 82% участников высоко оценивают свою удовлетворенность жизнью. Более 80% соглашаются с тем, что активный образ жизни помогает эффективнее справляться с рабочими задачами, — сказал Кляцкий.

Он добавил, что системность играет ключевую роль. По словам эксперта, более 75% опрошенных тренируются не реже двух раз в неделю, что позволяет не просто поддерживать форму, но и культивировать устойчивый эффект для профилактики переутомления.

Те, кто уже занимаются спортом, стараются уделять физической активности больше времени. Регулярно тренируются 86,5% опрошенных, причем более 75% делают это не реже двух раз в неделю, а это соответствует рекомендуемой частоте для поддержания выносливости и профилактики переутомления. Именно такая системность, по мнению экспертов, и формирует устойчивый эффект. Фитнес становится топливом для человека, — подытожил Кляцкий.

Ранее президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина призвала включить ресурсы и приложения физкультурно-оздоровительных заведений в перечень социально значимых российских сайтов и сервисов, которые работают даже при временных ограничениях мобильного интернета. Она отметила, что соответствующее обращение направлено главе Минцифры Максуту Шадаеву и в Министерство спорта РФ.

Дмитрий Бугров
Дмитрий Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Армия России на полкилометра вклинилась в оборону врага под Сумами
Затонувший на Байкале вместе с китайскими туристами УАЗ попал в кадр
ВС России получили уникальную машину, заменяющую сразу три вида техники
Аналитики зафиксировали резкий всплеск спроса на готовое жилье
Посол Ирана раскрыл, какие международные структуры ослабят монополию Запада
Российские военные отбросили ВСУ на третью линию обороны в Сумской области
МЧС России многократно увеличит численность саперов
Британия с помощью «русской угрозы» захотела отвлечь население от проблем
Посол РФ указал на усталость британцев от антироссийских санкций
Стало известно, кому повысят пенсии с 1 апреля
Война с Ираном могла «опустошить» запасы вооружений у США
Четыре фешен-бренда покидают российский рынок
Бои за «рай», крупные потери в ДНР: новости СВО на утро 26 марта
Посол Ирана оценил значимость проекта совместного газопровода с Россией
Поразили снаряды HIMARS и бронетехнику ВСУ: успехи ВС РФ к утру 26 марта
Стало известно, сколько россиян экономят на «коммуналке» с помощью бонусов
Лукашенко и Ким Чен Ын подписали договор о дружбе между Белоруссией и КНДР
Россиян предупредили об опасностях раннего открытия шашлычного сезона
Собянин подвел итоги нового налета БПЛА на Москву
Военэксперт объяснил, почему ПВО Украины находится на последнем издыхании
Дальше
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России
Бросаю семена в землю в марте — в июне в саду цветущий ковер. Три многолетника, которые нужно посеять прямо сейчас
