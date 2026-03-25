Россине рассказали о предпочтениях в зарплате в 2026 году

Жители России определили желаемый уровень дохода на 2026 год — в среднем он составляет около 180 тыс. рублей, передает РИА Новости. При этом данные опроса показывают заметный разброс ожиданий в зависимости от предпочтений респондентов.

Наиболее популярным вариантом оказалась зарплата в 100 тыс. рублей — ее выбрали 35,1% участников. Еще 17,5% хотели бы зарабатывать 150 тыс. рублей, а 19,6% ориентируются на доход в 200 тыс. рублей.

Доход выше этих значений рассматривают 22,7% опрошенных, причем почти половина из них (10,3%) указали сумму свыше 400 тыс. рублей. В то же время лишь около 5% респондентов заявили, что их устроит заработок на уровне 50 тыс. рублей.

Ранее выяснилось, что в ноябре россияне в 28 отраслях экономики получали среднюю зарплату свыше 100 тыс. рублей. Наибольшие доходы оказались у работников финансовой сферы, страховщиков, сотрудников табачной промышленности и международных организаций. При этом эксперт Мария Игнатова заявила, что профессия сварщика признана самой высокооплачиваемой в России по итогам января 2026 года.