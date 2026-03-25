25 марта 2026 в 02:25

Россине рассказали о предпочтениях в зарплате в 2026 году

РИА Новости: россияне в 2026 году хотят получать 180 тыс. рублей

Фото: Andrey Arkusha/Russian Look/Global Look Press
Жители России определили желаемый уровень дохода на 2026 год — в среднем он составляет около 180 тыс. рублей, передает РИА Новости. При этом данные опроса показывают заметный разброс ожиданий в зависимости от предпочтений респондентов.

Наиболее популярным вариантом оказалась зарплата в 100 тыс. рублей — ее выбрали 35,1% участников. Еще 17,5% хотели бы зарабатывать 150 тыс. рублей, а 19,6% ориентируются на доход в 200 тыс. рублей.

Доход выше этих значений рассматривают 22,7% опрошенных, причем почти половина из них (10,3%) указали сумму свыше 400 тыс. рублей. В то же время лишь около 5% респондентов заявили, что их устроит заработок на уровне 50 тыс. рублей.

Ранее выяснилось, что в ноябре россияне в 28 отраслях экономики получали среднюю зарплату свыше 100 тыс. рублей. Наибольшие доходы оказались у работников финансовой сферы, страховщиков, сотрудников табачной промышленности и международных организаций. При этом эксперт Мария Игнатова заявила, что профессия сварщика признана самой высокооплачиваемой в России по итогам января 2026 года.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Курьеров могут поставить в безвыходную ситуацию новым правилом
Майские праздники могут сильно разочаровать россиян
Еще восемь дронов сбили над Ленобластью
Ефремов предстанет перед широкой публикой впервые за пять лет
Битва нефтяных сверхдержав: страны Залива «созрели» для войны с Ираном
Жителей Петербурга предупредили об опасности с воздуха
Иранский МИД обратился с решительным призывом к России и Китаю
Торговые сети предостерегли от резкого роста цен на яйца перед Пасхой
«Мелкая неурядица»: Трамп оправдался за атаку Кувейта на истребители США
Россине рассказали о предпочтениях в зарплате в 2026 году
«Это наш выбор»: Ким Чен Ын сделал громкое заявление о России
У Москвы сбит украинский беспилотник
«Психотронный ГУЛАГ»: шпиономания в Европе вышла на новый уровень
В Сербии рассказали, когда международное право рухнуло
Израильский посол рассказал об отношениях Москвы и Тель-Авива
В России ввели единые критерии оценки работников соцобслуживания
Ефиму Шифрину — 70. Досье, скандалы, слова об СВО: как сейчас живет артист
США предложили Ирану 15 идей для урегулирования конфликта
В РФПИ озвучили, что станет с ценами на нефть при помощи Британии в Ормузе
Как обманывают в Telegram: новые схемы мошенников, опасность VPN, защита
Дальше
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день
Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день

