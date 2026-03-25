25 марта 2026 в 02:56

Жителей Петербурга предупредили об опасности с воздуха

В Петербург объявлен режим угрозы, связанный с возможным применением беспилотников, следует из уведомления, опубликованного в приложении МЧС России. Жителей предупредили о потенциальных перебоях в работе мобильной связи.

Угроза БПЛА на территории Санкт-Петербурга, возможны временные перебои в работе мобильного интернета, — сказано в сообщении.

Ранее Вооруженные силы Украины ударили по городу Рыльску в Курской области. В результате атаки пострадали мужчина и женщина, им оказали первую помощь. Мужчине потребовалась госпитализация в областную больницу. При обстреле также получил повреждения автомобиль и хозяйственная постройка.

Также подразделения ПВО Минобороны России уничтожили пять украинских беспилотников над Тульской областью, пострадавших нет, сообщил в соцсетях губернатор Дмитрий Миляев. Опасность атаки дронов какое-то время еще сохранялась.

