Жителей Петербурга предупредили об опасности с воздуха

Жителей Петербурга предупредили об опасности с воздуха Угроза опасности атаки дронов объявлена в Петербурге

В Петербург объявлен режим угрозы, связанный с возможным применением беспилотников, следует из уведомления, опубликованного в приложении МЧС России. Жителей предупредили о потенциальных перебоях в работе мобильной связи.

Угроза БПЛА на территории Санкт-Петербурга, возможны временные перебои в работе мобильного интернета, — сказано в сообщении.

Ранее Вооруженные силы Украины ударили по городу Рыльску в Курской области. В результате атаки пострадали мужчина и женщина, им оказали первую помощь. Мужчине потребовалась госпитализация в областную больницу. При обстреле также получил повреждения автомобиль и хозяйственная постройка.

Также подразделения ПВО Минобороны России уничтожили пять украинских беспилотников над Тульской областью, пострадавших нет, сообщил в соцсетях губернатор Дмитрий Миляев. Опасность атаки дронов какое-то время еще сохранялась.