25 марта 2026 в 02:46

Иранский МИД обратился с решительным призывом к России и Китаю

Арагчи призвал Россию и Китай осудить действия США и Израиля против Ирана

Фото: Xinhua/Shadati/Global Look Press
Ключевые партнеры Ирана — Россия и Китай — должны занять твердую позицию в отношении США и Израиля, заявил глава иранского МИД Аббас Арагчи во время разговора с китайским коллегой Ван И, передает гостелерадиокомпания Ирана (IRIB). Он подчеркнул, что ожидает от двух стран решительного осуждения политики противников Тегерана.

Иранский дипломат выразил надежду, что члены Совета Безопасности ООН, и прежде всего Россия и Китай, займут жесткую позицию и не останутся в стороне от эскалации, развязанной американской и израильской сторонами. Арагчи подчеркнул необходимость осуждения этих действий на международных площадках.

В ответ китайский министр заявил, что диалог всегда предпочтительнее продолжения вооруженного противостояния. Он отметил, что такой подход соответствует интересам Ирана и его народа, а также отражает общие устремления международного сообщества.

Китай продолжит придерживаться объективной и беспристрастной позиции, противостоять нарушениям суверенитета других стран, активно продвигать мир и прекращение огня, а также работать над региональным миром и стабильностью, — добавил Ван И.

Ранее МИД России осудил нападения на мирное население и гражданскую инфраструктуру ОАЭ. Заявление было озвучено во время встречи замглавы МИД России Александра Алимова с послом ОАЭ Мухаммедом Ахмеда аль-Джаберой.

