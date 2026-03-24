МИД России осудил нападения на мирных граждан ОАЭ

МИД России осуждает нападения на мирное население и гражданскую инфраструктуру ОАЭ, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства. Сегодня, 24 марта, замглавы МИД России Александр Алимов принял посла ОАЭ Мухаммеда Ахмеда аль-Джабера по его просьбе.

Россия твердо поддерживает ОАЭ в защите своего суверенитета и территориальной целостности, осуждает целенаправленные нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру и продолжит свои посреднические усилия для достижения прекращения огня, — сказано в публикации.

Ранее сообщалось, что военнослужащий Вооруженных сил ОАЭ погиб на территории Бахрейна при отражении иранских атак. Главное командование выразило свои соболезнования.

До этого доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев выразил мнение, что публичные призывы ОАЭ к эскалации — это попытка склонить Тегеран к переговорам, а не демонстрация реального намерения начать войну. По его словам, если бы Саудовская Аравия и ОАЭ действительно хотели выступить на стороне США и Израиля, они бы уже сделали это.