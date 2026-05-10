10 мая 2026 в 12:53

На Украине забили тревогу из-за убыли населения

Министр соцполитики Украины Улютин: население страны составляет 25 млн человек

Число жителей Украины составляет около 22-25 млн человек, сообщил министр соцполитики страны Денис Улютин. По его словам, которые передает издание «Страна.ua», в 1991 году в стране насчитывалось порядка 48 млн человек.

К 2022 году показатель снизился до 41 млн. По информации министра, падение численности населения в 2026 году связано с украинским кризисом, миграцией и демографическими проблемами.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что истоки текущей ситуации на Украине связаны с попытками Киева ассоциироваться с Европейским союзом. По его словам, именно с этого начался первый этап обострения, который позже перерос в более широкую проблему.

Также министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что киевские власти, начиная с государственного переворота на Украине в 2014 году, не были договороспособными. По его словам, никакого сюрприза в этом нет.

Также помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что переговоры между Россией, США и Украиной пока поставлены на паузу. Он отметил, что еще неизвестно, когда пройдет следующая встреча делегаций.

