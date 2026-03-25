Директор отдела разведки в полиции Нидерландов Юссеф Айт Дауд заявил, что иностранные власти вербуют обычных европейцев для шпионажа. По его словам, этот процесс в основном идет в онлайн-формате и к нему якобы могут быть причастны Россия и Иран. Кандидат исторических наук политический обозреватель Александр Чаусов в колонке для NEWS.ru рассказал, почему шпиономания в странах ЕС вышла на новый уровень и к каким последствиям это приведет.

Как в ЕС ищут «биодронов»

Директор отдела разведки и национальных угроз в Национальном управлении расследований и специальных операций полиции Нидерландов Юссеф Айт Дауд рассказал газете Politico, что некие «иностранные государства» массово вербуют рядовых европейцев для агентурной и диверсионной деятельности.

«Они не получают записки с надписью „Привет из России или Ирана“. Иногда это просто: „Хотите поджечь что-нибудь за €5000?“», — утверждает глава департамента.

По его словам, до недавнего времени операции в основном проводили сами спецслужбы, однако теперь к ним привлекают рядовых, ничем не примечательных граждан, которые соглашаются «ради денег или приключений».

Дауд не учел одного: подобные диверсии с привлечением местного гражданского населения — точно не российский метод. Зато рядом с РФ есть страна, которая как раз и известна использованием на нашей территории так называемых «биодронов». Именно Украина при помощи шантажа, мошенничества или просто предложений «подзаработать» заставляет податливых или просто напуганных людей совершать подрывы, поджоги и даже убийства. Впрочем, огульные обвинения давно стали излюбленной тактикой Запада — мы хорошо это помним на примере «Северных потоков».

Шпиономания у них давно

Еще в 2024 году официальный представитель МИД России Мария Захарова предостерегла ЕС от нахлынувшей на него волны шпиономании — тогда Брюссель начал препятствовать свободному передвижению российских дипломатов. Однако под раздачу попадают не только сотрудники дипмиссий, но и самые обычные граждане.

К примеру, в 2022-м газета The Guardian написала о некоем «российском шпионе», якобы попытавшемся проникнуть в здание Международного уголовного суда в Гааге под видом бразильца. А в 2025-м в той же Гааге полиция арестовала двух несовершеннолетних по подозрению в причастности к шпионажу и хакерским атакам.

За пару лет до этого очередного «агента» поймали в польском Гданьске — и хотя его обвинили в сборе сведений для РФ, к самой России он не имел никакого отношения. Тогда же в Греции обнаружили «российскую шпионку» Марию Цалла — власти утверждали, что ее магазин товаров для рукоделия служил прикрытием для подрывной деятельности. О том, как в Соединенных Штатах за «иностранное агентство» осудили Марию Бутину, а затем поместили ее в бесчеловечные условия, можно даже не вспоминать.

Все это — лишь максимально резонансные случаи. В целом же британская разведка MI6 заявляла, что от 400 до 800 российских дипломатов в Европе — «точно шпионы». Правда, без доказательств. По обычным гражданам открытых данных нет, но, видимо, в этом случае счет и вовсе идет на тысячи.

Кого раздавит каток репрессий

Заявление главы полицейского департамента Нидерландов на фоне всего перечисленного — интересный сигнал. По сути, он означает одно: хватать можно всех и по любому подозрению.

Можно ожидать, что уже в ближайшее время репрессивные механизмы Европы включатся на полную, а шпионами и диверсантами постараются выставить всех, кто так или иначе выражает несогласие с позицией брюссельских глобалистов. Любое публичное высказывание на политическую тему можно при желании расценить как деятельность «агента влияния», поэтому таких людей начнут старательно «зачищать». У правоохранителей же появится повод отчитаться: мол, стражи порядка стоят на защите интересов жителей Запада и ни один враг мимо них не пройдет.

Как ни прискорбно, но даже подобные массовые репрессии, вероятно, не смогут повлиять на сознание европейского общества. Его представители ворчат, затягивают пояса и кутаются в пледы от холода, но даже картина выборов там не меняется: год за годом победу в них одерживают европейские либералы и глобалисты.

Если эта политика массового отлова «шпионов» войдет в повседневную практику, то буквально через пару лет ЕС получит общество натуральных параноиков. Несколько десятков миллионов людей с индуцированным психическим расстройством — это мощь. И вот тогда станет понятно, что словосочетание «Психотронный ГУЛАГ» — это не бредни либералов о России, а вполне реальный сценарий для Европы.

