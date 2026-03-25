25 марта 2026 в 01:56

В Сербии рассказали, когда международное право рухнуло

Вучич: начало бомбардировок Югославии НАТО положило конец международному праву

Вид на старый Белград, Сербия Вид на старый Белград, Сербия Фото: Shutterstock/FOTODOM
День начала бомбардировок Югославии силами НАТО положил конец международному праву, заявил президент Сербии Александр Вучич на выступлении в городе Вранье по случаю 27-й годовщины этого события. По его словам, все последующие конфликты в мире стали прямым следствием данного нарушения.

В ходе памятной церемонии сербский лидер жестко раскритиковал действия Североатлантического альянса, начавшего 24 марта 1999 года военную операцию против Союзной Республики Югославия. По его словам, именно тогда был выдан «разрешительный билет» на попрание любых международных норм, что привело к хаосу, который мир наблюдает сегодня.

Если сегодня кто-то спросит, почему нарушается международное право, единственный правильный ответ: из-за разрешения, выданного 24 марта 1999 года! Почему сегодня у некоторых стран захватывают территории? Опять же, ответ: из-за практики, которую вы ввели 24 марта 1999 года, — подчеркнул Вучич.

Агрессия НАТО продолжалась 78 дней. Авиация Альянса совершила 38 тыс. боевых вылетов. По данным сербской стороны, погибли от 3,5 до 4 тыс. человек, около 10 тыс. получили ранения, две трети из них — мирные жители. На территорию Сербии было сброшено 15 тонн обедненного урана, после чего страна заняла первое место в Европе по числу онкологических заболеваний.

Ранее бывший вице-премьер Сербии Александр Вучич заявил, что иски сербских граждан к странам НАТО из-за последствий применения снарядов с обедненным ураном вряд ли приведут к реальным судебным результатам. По его словам, на момент агрессии республика не входила в состав ООН, что лишило ее эффективной защиты в международных правовых институтах.

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день
Общество

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день

