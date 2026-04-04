В МИД России раскрыли неудобную правду про «золотой миллиард» и НАТО

В МИД России заявили, что НАТО остается инструментом золотого миллиарда

НАТО на протяжении всего своего существования используется как инструмент силового продвижения интересов «золотого миллиарда», сообщает МИД России. В ведомстве отметили, что военные действия Альянса в разных регионах мира неизменно становились источником нестабильности и хаоса, а также приводили к жертвам среди мирного населения и серьезным разрушениям.

Сегодня Североатлантический блок был и остается инструментом силового обеспечения интересов «золотого миллиарда». Катастрофические последствия геополитической инженерии Альянса хорошо известны, — говорится в публикации.

В качестве примеров в министерстве указали операции в Югославии, Ираке, Ливии, Афганистане, Сирии и на Украине.

Ранее бывший сотрудник госдепартамента и директор программы «Европа, Россия и Евразия» в Центре стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне Макс Бергманн заявил, что на данный момент НАТО находится в худшем положении с момента основания Альянса. По его словам, это связано с позицией Соединенных Штатов.