29 марта 2026 в 10:47

Додик обвинил НАТО в отработке плана по развалу России на Балканах

Милорад Додик Милорад Додик Фото: kremlin.ru/ Сергей Бобылёв/ТАСС
Североатлантический альянс использовал конфликт на Балканах и развал Югославии в качестве полигона для отработки будущего нападения на Россию, заявил РИА Новости лидер правящей в Республике Сербской партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик. По словам политика, действия Запада в регионе были частью долгосрочной стратегии, направленной на ослабление восточного соседа.

Здесь они отрабатывали то, что сейчас пытаются сделать на Украине, — прорваться дальше в Россию, добраться до ее ресурсов и разделить Россию, как они давно планировали, — добавил Додик.

Глава партии выразил уверенность, что конечной целью НАТО остается фрагментация российского государства для беспрепятственного доступа к его активам. Он отметил, что исторический опыт Югославии наглядно демонстрирует истинные намерения Альянса.

Ранее Додик заявил, что Россия вступила в СВО ради создания равноправного многополярного мира. По его словам, Москва показывает свои возможности и вынуждена была начать спецоперацию, чтобы предотвратить подобные процессы на своей территории.

Милорад Додик
НАТО
Россия
Югославия
