В Сербии усомнились в возможности засудить НАТО за геноцид в Югославии

Одно из разрушенных во время бомбардировок НАТО в 1999 году зданий в Белграде

Вице-премьер Сербии предрек провал исков против НАТО за бомбардировки Югославии

Иски сербских граждан к странам НАТО из-за последствий применения снарядов с обедненным ураном вряд ли приведут к реальным судебным результатам, заявил РИА Новости бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин. По его словам, на момент агрессии республика не входила в состав ООН, что лишило ее эффективной защиты в международных правовых институтах.

Не верю, что суды, даже сербские, примут решения против НАТО, — высказался Вулин.

Он подчеркнул, что в условиях текущего миропорядка ответственность западных стран за гибель мирного населения остается практически недостижимой. Однако он выступил с инициативой создания мемориала в разрушенном здании сербского Генштаба в память о жертвах тех событий. Политик сравнил отношение Запада к погибшим сербам с обесцениванием человеческой жизни, отметив избирательность международного правосудия.

Агрессия НАТО 1999 года, предпринятая без санкции Совбеза ООН, нанесла Югославии ущерб в $100 млрд и унесла жизни более 2,5 тыс. человек. Использование боеприпасов с обедненным ураном спровоцировало долгосрочную гуманитарную катастрофу и резкий рост онкологических заболеваний.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что западные страны открыли ящик Пандоры еще в 1999 году во время нападения на Югославию. Он подчеркнул, что сейчас аналогичные атаки против других стран считаются нарушением международного права.