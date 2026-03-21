Вучич объяснил, как Запад раскрыл открыл ящик Пандоры в 1999 году

21 марта 2026 в 11:46

Вучич: Запад открыл ящик Пандоры нападением на Югославию

Президент Сербии Александр Вучич
Западные страны открыли ящик Пандоры еще в 1999-м году во время нападения на Югославию, заявил президент Сербии Александр Вучич в интервью Berliner Zeitung. Он отметил, что в настоящее время аналогичные атаки против других стран считаются нарушением международного права.

По словам политика, в 90-ых годах атаки объясняли борьбой за демократию. Также Вучич не исключил начала третьей мировой войны в мире. По его словам, она проявляется в борьбе стран за полезные ископаемые.

Возможно, она уже началась, только мы пока официально не говорим об этом. Борьба за нефть, газ, полезные ископаемые, редкие металлы и другие сырьевые ресурсы развернулась давно, — уточнил Вучич.

Ранее президент Сербии заявил, что если эскалация конфликта на Ближнем Востоке продолжится, все страны Европы окажутся в настоящем аду. По его словам, региону грозят крайне серьезные проблемы в энергетической сфере. Политик подчеркнул, что закрытие Ормузского пролива имеет долгосрочные последствия для многих стран.

