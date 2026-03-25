Курьеров могут поставить в безвыходную ситуацию новым правилом

Роспотребнадзор готов запретить курьерам хранить свои вещи в сумке для доставки

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Роспотребнадзор подготовил проект постановления, который ужесточает требования к работникам служб доставки продуктов. Согласно документу, курьерам запретят использовать отсеки для транспортировки заказов под личные вещи, а контейнеры придется регулярно мыть и дезинфицировать, следует из проекта постановления главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой.

Изменения вносятся в санитарно-эпидемиологические требования к условиям деятельности торговых объектов и рынков, реализующих пищевую продукцию. Документ предписывает использовать специальные контейнеры или сумки исключительно по назначению.

Отсеки контейнеров (сумок), предусмотренные для размещения доставляемых товаров, не могут быть использованы для транспортирования (хранения) личных вещей и продуктов курьера, — говорится в документе.

Помимо запрета на хранение личных вещей в коммерческих отсеках, проект постановления обязывает проводить регулярную очистку, мойку и дезинфекцию контейнеров. Использование порванных или поврежденных сумок не допускается.

Сами курьеры, развозящие еду, должны проходить обязательные медицинские осмотры при трудоустройстве и в дальнейшем периодически. Кроме того, они должны иметь соответствующую подготовку.

Документ может вступить в силу в 2026 году и будет действовать до 2033 года. Ожидается, что новые правила повысят безопасность доставляемых продуктов и снизят риски их загрязнения.

Ранее сообщалось, что российские маркетплейсы планируется обязать нести субсидиарную ответственность за продажу некачественных товаров от иностранных продавцов. Механизм предполагается разработать до января 2028 года, этим займутся Роспотребнадзор, Минэкономразвития и Минпромторг.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Что известно о ракетном обстреле Белгорода
Лидер «Аквариума» стал гражданином страны НАТО
Количество сбитых в Ленобласти БПЛА увеличилось почти вдвое
В Госдуме объяснили, ждет ли россиян полный запрет VPN
Эксперт рассказал, кто может получить до 350 тысяч рублей от государства
Что известно о корректировках в расписании рейсов в Пулково
Зеленский роет себе могилу. РФ выдвинула новые условия Киеву: что известно
Счета и недвижимость Галицкого оказались под арестом
Число уничтоженных в небе над Ленобластью дронов возросло
Экс-госсекретарь США назвал российского хоккеиста своим кумиром
Биография, личная жизнь, критика СВО: как живет Ксения Раппопорт
Раскрыто, как выявить слежку через зараженные устройства
Майские праздники могут сильно разочаровать россиян
Еще восемь дронов сбили над Ленобластью
Ефремов предстанет перед широкой публикой впервые за пять лет
Битва нефтяных сверхдержав: страны Залива «созрели» для войны с Ираном
Жителей Петербурга предупредили об опасности с воздуха
Иранский МИД обратился с решительным призывом к России и Китаю
Торговые сети предостерегли от резкого роста цен на яйца перед Пасхой
Дальше
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день
Общество

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день

