Курьеров могут поставить в безвыходную ситуацию новым правилом Роспотребнадзор готов запретить курьерам хранить свои вещи в сумке для доставки

Роспотребнадзор подготовил проект постановления, который ужесточает требования к работникам служб доставки продуктов. Согласно документу, курьерам запретят использовать отсеки для транспортировки заказов под личные вещи, а контейнеры придется регулярно мыть и дезинфицировать, следует из проекта постановления главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой.

Изменения вносятся в санитарно-эпидемиологические требования к условиям деятельности торговых объектов и рынков, реализующих пищевую продукцию. Документ предписывает использовать специальные контейнеры или сумки исключительно по назначению.

Отсеки контейнеров (сумок), предусмотренные для размещения доставляемых товаров, не могут быть использованы для транспортирования (хранения) личных вещей и продуктов курьера, — говорится в документе.

Помимо запрета на хранение личных вещей в коммерческих отсеках, проект постановления обязывает проводить регулярную очистку, мойку и дезинфекцию контейнеров. Использование порванных или поврежденных сумок не допускается.

Сами курьеры, развозящие еду, должны проходить обязательные медицинские осмотры при трудоустройстве и в дальнейшем периодически. Кроме того, они должны иметь соответствующую подготовку.

Документ может вступить в силу в 2026 году и будет действовать до 2033 года. Ожидается, что новые правила повысят безопасность доставляемых продуктов и снизят риски их загрязнения.

Ранее сообщалось, что российские маркетплейсы планируется обязать нести субсидиарную ответственность за продажу некачественных товаров от иностранных продавцов. Механизм предполагается разработать до января 2028 года, этим займутся Роспотребнадзор, Минэкономразвития и Минпромторг.