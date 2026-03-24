Маркетплейсы обяжут нести ответственность за некачественные товары

Российские маркетплейсы планируется обязать нести субсидиарную ответственность за продажу некачественных товаров от иностранных продавцов, передает ТАСС со ссылкой на соответствующее поручения правительства. Механизм предполагается разработать до января 2028 года, этим займутся Роспотребнадзор, Минэкономразвития и Минпромторг.

В кабмине пояснили, что субсидиарная ответственность позволяет взыскивать долг не только с непосредственного должника, но и с контролирующего его лица или поручителя. Эта мера направлена на защиту прав российских потребителей, которые сейчас не могут применить отечественное законодательство в спорах с зарубежными продавцами, не имеющими статуса российских юрлиц.

Ранее сообщалось, что Министерство промышленности и торговли выступило с инициативой запретить маркетплейсам вмешиваться в процесс ценообразования товаров. Согласно предложению ведомства, право устанавливать стоимость должно оставаться исключительно за продавцами.

Кроме того, Федеральная служба по труду и занятости с конца прошлого года проводит масштабные проверки крупнейших российских маркетплейсов. Соответствующее поручение в декабре 2025 года дала вице-премьер Татьяна Голикова. В Роструде пояснили, что такие визиты носят плановый профилактический характер и проводятся регулярно.