17 апреля 2026 в 10:31

Прокуратура наказала главу Бодайбо за бездействие во время ЧС

Прокуратура оштрафовала главу Бодайбо Ботвина за бездействие во время ЧС

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Глава городского округа Бодайбо Алексей Ботвин был привлечен к административной ответственности, сообщает Telegram-канал прокуратуры Иркутской области. По его данным, мужчину оштрафовали на сумму в 10 тыс. рублей.

В связи с этим прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.6 КоАП РФ (невыполнение предусмотренных законодательством обязанностей по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного характера). По материалам прокуратуры глава поселения привлечен к административной ответственности с назначением штрафа в размере 10 тыс. руб., — говорится в сообщении.

Речь идет о промерзании водовода, когда остановилась работа четырех котельных. Администрация Бодайбо в этих условиях также не обеспечила проведение необходимых работ по восстановлению водоснабжения и не организовала подвоз воды в районы, попавшие в зону ЧС.

Ранее сообщалось, что в населенном пункте Нововоронеж задержали временно исполняющего обязанности главы города Юрия Черенкова. Это произошло в среду, 8 апреля. Черенков занимал должность всего неделю начиная с 1 апреля. «Мэра-недельку», как его прозвали СМИ, подозревают в получении взятки. Следственные органы уже приняли решение о возбуждении уголовного дела в отношении чиновника.

До этого суд признал бывшего заместителя главы Минобороны России генерала армии в отставке Павла Попова виновным в получении особо крупной взятки и должностных преступлениях и приговорил его к 19 годам колонии строгого режима. Фигуранта уголовного дела также оштрафовали на 85 млн рублей.

