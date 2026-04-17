Прокуратура наказала главу Бодайбо за бездействие во время ЧС

Глава городского округа Бодайбо Алексей Ботвин был привлечен к административной ответственности, сообщает Telegram-канал прокуратуры Иркутской области. По его данным, мужчину оштрафовали на сумму в 10 тыс. рублей.

В связи с этим прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.6 КоАП РФ (невыполнение предусмотренных законодательством обязанностей по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного характера). По материалам прокуратуры глава поселения привлечен к административной ответственности с назначением штрафа в размере 10 тыс. руб., — говорится в сообщении.

Речь идет о промерзании водовода, когда остановилась работа четырех котельных. Администрация Бодайбо в этих условиях также не обеспечила проведение необходимых работ по восстановлению водоснабжения и не организовала подвоз воды в районы, попавшие в зону ЧС.

