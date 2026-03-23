23 марта 2026 в 00:22

Маркетплейсам в России хотят запретить влиять на цены

Минпромторг предложил запретить маркетплейсам влиять на ценообразование товаров

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Министерство промышленности и торговли выступило с инициативой запретить маркетплейсам вмешиваться в процесс ценообразования товаров, передает РБК. Согласно предложению ведомства, право устанавливать стоимость должно оставаться исключительно за продавцами.

В Минпромторге пояснили, что такая мера направлена на уравнивание конкуренции между офлайн-розницей и онлайн-платформами. По мнению разработчиков инициативы, действующая система ценообразования на маркетплейсах создает неравные условия для традиционной торговли.

Ранее сообщалось, что Федеральная служба по труду и занятости с конца прошлого года проводит масштабные проверки крупнейших российских маркетплейсов. Соответствующее поручение в декабре 2025 года дала вице-премьер Татьяна Голикова. В Роструде пояснили, что такие визиты носят плановый профилактический характер и проводятся регулярно.

Также стало известно, что компанию Wildberries не станут переименовывать в «Дикие ягодки». Как заявил NEWS.ru представитель пресс-службы маркетплейса, действующее законодательство позволяет использовать бренд на иностранном языке без перевода.

Минпромторг
цены
маркетплейсы
ценообразование
