25 марта 2026 в 02:28

«Мелкая неурядица»: Трамп оправдался за атаку Кувейта на истребители США

Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал мелкой неурядицей инцидент, в ходе которого кувейтские системы противовоздушной обороны сбили три американских истребителя F-15E. Он отметил, что летчики остались живы, а ошибка союзника была вызвана путаницей с иранскими беспилотными летательными аппаратами.

Американский лидер прокомментировал эту ситуацию в беседе с журналистами в Белом доме, подтвердив сначала сам факт потери трех самолетов. Он попытался приуменьшить серьезность случившегося и оправдал Кувейт небывалой активностью Ирана.

С Кувейтом произошла мелкая неурядица — они сбили три самолета нашими ракетами. Это были наши самолеты. Кувейт допустил ошибку. Они ударили, думая, что бьют по врагу. Это, как говорится, был огонь по своим, — уточнил Трамп.

До этого Управление гражданской авиации Кувейта направило официальную ноту протеста в Международную организацию гражданской авиации в связи с произведенными Ираном атаками. По мнению авиавластей, атаки Тегерана являются явным нарушением международных соглашений и подвергают серьезной опасности пассажиров.

Ранее сообщалось, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман всерьез обдумывает решение присоединиться к ударам США по Ирану. В материале The Wall Street Journal указано, что это лишь вопрос времени.

Курьеров могут поставить в безвыходную ситуацию новым правилом
Майские праздники могут сильно разочаровать россиян
Еще восемь дронов сбили над Ленобластью
Ефремов предстанет перед широкой публикой впервые за пять лет
Битва нефтяных сверхдержав: страны Залива «созрели» для войны с Ираном
Жителей Петербурга предупредили об опасности с воздуха
Иранский МИД обратился с решительным призывом к России и Китаю
Торговые сети предостерегли от резкого роста цен на яйца перед Пасхой
Россине рассказали о предпочтениях в зарплате в 2026 году
«Это наш выбор»: Ким Чен Ын сделал громкое заявление о России
У Москвы сбит украинский беспилотник
«Психотронный ГУЛАГ»: шпиономания в Европе вышла на новый уровень
В Сербии рассказали, когда международное право рухнуло
Израильский посол рассказал об отношениях Москвы и Тель-Авива
В России ввели единые критерии оценки работников соцобслуживания
Ефиму Шифрину — 70. Досье, скандалы, слова об СВО: как сейчас живет артист
США предложили Ирану 15 идей для урегулирования конфликта
В РФПИ озвучили, что станет с ценами на нефть при помощи Британии в Ормузе
Как обманывают в Telegram: новые схемы мошенников, опасность VPN, защита
Дальше
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день
Общество

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день

