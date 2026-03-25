«Мелкая неурядица»: Трамп оправдался за атаку Кувейта на истребители США

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал мелкой неурядицей инцидент, в ходе которого кувейтские системы противовоздушной обороны сбили три американских истребителя F-15E. Он отметил, что летчики остались живы, а ошибка союзника была вызвана путаницей с иранскими беспилотными летательными аппаратами.

Американский лидер прокомментировал эту ситуацию в беседе с журналистами в Белом доме, подтвердив сначала сам факт потери трех самолетов. Он попытался приуменьшить серьезность случившегося и оправдал Кувейт небывалой активностью Ирана.

С Кувейтом произошла мелкая неурядица — они сбили три самолета нашими ракетами. Это были наши самолеты. Кувейт допустил ошибку. Они ударили, думая, что бьют по врагу. Это, как говорится, был огонь по своим, — уточнил Трамп.

До этого Управление гражданской авиации Кувейта направило официальную ноту протеста в Международную организацию гражданской авиации в связи с произведенными Ираном атаками. По мнению авиавластей, атаки Тегерана являются явным нарушением международных соглашений и подвергают серьезной опасности пассажиров.

Ранее сообщалось, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман всерьез обдумывает решение присоединиться к ударам США по Ирану. В материале The Wall Street Journal указано, что это лишь вопрос времени.