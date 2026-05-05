День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 мая 2026 в 11:50

Пошевелили мешки — и выпала рука: новое дело о расчлененке в Ленобласти

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Найденное под Санкт-Петербургом тело без головы могло пролежать там три года. NEWS.ru рассказывает о подробностях нового дела об убийстве с расчленением в Ленинградской области.

Недопонимание на кладбище

Во Всеволожском районе нашли расчлененное тело, расфасованное по пяти пакетам. При этом голову убитого так и не удалось найти. Несмотря на это, у следователей есть предположения, кем мог быть пострадавший при жизни.

Как сообщает издание «Фонтанка» со ссылкой на свой источник, криминальная история могла произойти в мае 2023 года, когда 54-летний мужчина отправился со своим знакомым на кладбище в деревне Озерки.

После его исчезновения было возбуждено уголовное дело и задержан 62-летний Николай, с которым пропавший посещал некрополис. Предполагается, что там между мужчинами мог произойти конфликт и один в потасовке случайно забил другого до смерти.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Выпала рука

Фигурант сознался в убийстве, но продолжает настаивать, что не имел умысла расправиться с товарищем. Тогда он не смог назвать место, где спрятал труп, поскольку был сильно пьян. Тело так и не было найдено.

Пакеты с останками случайно нашли 1 мая 2026 года велосипедисты в районе карьера Мяглово. Из любопытства они пошевелили странные мусорные мешки в оттаявшей луже палкой, после чего оттуда выпала человеческая рука. Прибывшие следователи смогли предварительно установить, что труп принадлежит мужчине. Определили это по трусам на погибшем.

Даже если голова пострадавшего исчезла с целью скрыть его личность, злоумышленник не учел, что у следствия теперь есть необходимый ДНК-инструментарий.

«Благодаря современным технологиям установить личность стало намного проще. Допустим, кто-то ушел из дома и не вернулся, есть заявление об исчезновении. Вот эти останки могут сравнить с ДНК пропавшего. После установления личности потерпевшего сразу будет очерчен круг подозреваемых. Эксперт, изучив останки, скажет, когда произошло убийство, примерно когда наступила смерть. И будет понятно, с кем погибший был в это время, определены подозреваемые. И там уже дело техники докопаться до истины», — резюмировал в комментарии aif.ru криминалист Михаил Игнатов.

«Я не хочу об этом говорить»

Позже будет назначен допрос возможного убийцы, который до сих пор не находится под стражей. В разговоре с журналистами «Фонтанки» мужчина сказал, что следователи до сих пор с ним не связывались.

«Я не хочу об этом говорить. Из СК мне не звонили. Пусть [звонят], я готов», — сказал подозреваемый.

Следствие установило, что мужчина работал и жил в Петербурге, но 7 и 9 мая 2023 года он зачем-то ездил в СНТ «Северная Самарка».

Предполагается, что в эти дни мужчина занимался тем, что прятал труп. Садоводческое товарищество как раз находится между карьером Мяглово и поселком имени Свердлова, где нашли мешки с останками.

Читайте также:

Рецидивист с топором: ямалец зарубил женщин, чтобы скрыть изнасилование

Инсценировка? Никто не ответит за избиение модели Анжелики Тартановой

Ревность и нож: муж получил три удара за то, что назвал жену чужим именем

С мешком на голове: в Подмосковье в заброшенном санатории нашли труп

«В „ЧП Омск“ выложат ваши трупы»: лжеподруга годами кошмарила блогершу

Прятала TikTok от родителей: в Сочи 14-летняя школьница покончила с собой

Общество
убийства
уголовные дела
расчленители
криминал
происшествия
Санкт-Петербург
Ленинградская область
Россия
Владимир Сахмеев
В. Сахмеев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Президент Румынии исключил досрочные выборы после отставки кабмина
В МИД раскрыли, как Запад отнесся к идеям РФ по стратегической стабильности
Актрису сбил мотоциклист в Москве
Полиция на Урале бездействует после избиения соседями отца незрячих девочек
Политолог объяснил, к чему приведет выход Армении из ЕАЭС
Трагически ушедшую звезду КВН Рыбалко похоронили в Сочи
Раскрыто, сколько человек попали в больницу после атаки ВСУ на Чебоксары
«Чувствительная потеря»: Коц раскрыл детали уничтожения трех радаров ВСУ
Турция презентовала гиперзвуковую ракету Yildirimhan
Власти России выразили обеспокоенность содействием Японии Украине
Иноагент Лазарева заявила, что ее трое детей хотят вернуться в Россию
Подмосковные врачи чудом спасли пациента с гвоздем в черепе
Охранники московского ЖК избили жильцов и ранили одного из них ножом
США испытали ракету Tomahawk с помощью «раздражающей» Китай установки
Японский политик назвал Россию великой страной
«Клика гнилых элит»: план Европы против России ошарашил журналиста
«Идея избавления»: в МИД России высказались о мировой ядерной угрозе
Стало известно, почему большинство россиян редко ходят в баню
«Вопрос месяцев»: чем Армения заплатит за антироссийский саммит Пашиняна
ВСУ целенаправленно расстреляли из «Града» семью под Брянском
Дальше
Самое популярное
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Культура

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.