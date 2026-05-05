Пошевелили мешки — и выпала рука: новое дело о расчлененке в Ленобласти

Найденное под Санкт-Петербургом тело без головы могло пролежать там три года. NEWS.ru рассказывает о подробностях нового дела об убийстве с расчленением в Ленинградской области.

Недопонимание на кладбище

Во Всеволожском районе нашли расчлененное тело, расфасованное по пяти пакетам. При этом голову убитого так и не удалось найти. Несмотря на это, у следователей есть предположения, кем мог быть пострадавший при жизни.

Как сообщает издание «Фонтанка» со ссылкой на свой источник, криминальная история могла произойти в мае 2023 года, когда 54-летний мужчина отправился со своим знакомым на кладбище в деревне Озерки.

После его исчезновения было возбуждено уголовное дело и задержан 62-летний Николай, с которым пропавший посещал некрополис. Предполагается, что там между мужчинами мог произойти конфликт и один в потасовке случайно забил другого до смерти.

Выпала рука

Фигурант сознался в убийстве, но продолжает настаивать, что не имел умысла расправиться с товарищем. Тогда он не смог назвать место, где спрятал труп, поскольку был сильно пьян. Тело так и не было найдено.

Пакеты с останками случайно нашли 1 мая 2026 года велосипедисты в районе карьера Мяглово. Из любопытства они пошевелили странные мусорные мешки в оттаявшей луже палкой, после чего оттуда выпала человеческая рука. Прибывшие следователи смогли предварительно установить, что труп принадлежит мужчине. Определили это по трусам на погибшем.

Даже если голова пострадавшего исчезла с целью скрыть его личность, злоумышленник не учел, что у следствия теперь есть необходимый ДНК-инструментарий.

«Благодаря современным технологиям установить личность стало намного проще. Допустим, кто-то ушел из дома и не вернулся, есть заявление об исчезновении. Вот эти останки могут сравнить с ДНК пропавшего. После установления личности потерпевшего сразу будет очерчен круг подозреваемых. Эксперт, изучив останки, скажет, когда произошло убийство, примерно когда наступила смерть. И будет понятно, с кем погибший был в это время, определены подозреваемые. И там уже дело техники докопаться до истины», — резюмировал в комментарии aif.ru криминалист Михаил Игнатов.

«Я не хочу об этом говорить»

Позже будет назначен допрос возможного убийцы, который до сих пор не находится под стражей. В разговоре с журналистами «Фонтанки» мужчина сказал, что следователи до сих пор с ним не связывались.

«Я не хочу об этом говорить. Из СК мне не звонили. Пусть [звонят], я готов», — сказал подозреваемый.

Следствие установило, что мужчина работал и жил в Петербурге, но 7 и 9 мая 2023 года он зачем-то ездил в СНТ «Северная Самарка».

Предполагается, что в эти дни мужчина занимался тем, что прятал труп. Садоводческое товарищество как раз находится между карьером Мяглово и поселком имени Свердлова, где нашли мешки с останками.

