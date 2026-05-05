05 мая 2026 в 11:37

В Симферополе автобус протаранил остановку

Женщина пострадала при наезде автобуса на остановку в Симферополе

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Рейсовый автобус выехал на тротуар и врезался в остановку в Симферополе, в результате ДТП пострадала женщина, сообщили в ГИБДД Крыма. По предварительным данным, причиной аварии стал неконтролируемый занос транспортного средства.

Дорожно-транспортное происшествие произошло утром на улице Кечкеметской. Автобус столкнулся с бетонной опорой, металлическим ограждением и опорой светофора.

В результате дорожнотранспортного происшествия пострадала 48летняя женщина, находившаяся на остановке. Пострадавшая доставлена в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи, — уточнили в полиции.

Ранее в Ленобласти автобус Volgabus сбил 55-летнего жителя Санкт-Петербурга. Инцидент произошел 2 мая около 10:40 в Московском районе у дома 20 по Пулковскому шоссе. В полиции сообщили, что мужчина внезапно выбежал на дорогу. От полученных травм пешеход скончался на месте, начата проверка.

До этого в Волховском районе Ленинградской области лоб в лоб столкнулись грузовик и легковая машина. От удара пассажирский автомобиль загорелся, водитель и пассажир погибли.

