В Симферополе автобус протаранил остановку Женщина пострадала при наезде автобуса на остановку в Симферополе

Рейсовый автобус выехал на тротуар и врезался в остановку в Симферополе, в результате ДТП пострадала женщина, сообщили в ГИБДД Крыма. По предварительным данным, причиной аварии стал неконтролируемый занос транспортного средства.

Дорожно-транспортное происшествие произошло утром на улице Кечкеметской. Автобус столкнулся с бетонной опорой, металлическим ограждением и опорой светофора.

В результате дорожно‑транспортного происшествия пострадала 48‑летняя женщина, находившаяся на остановке. Пострадавшая доставлена в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи, — уточнили в полиции.

