Россиянам ответили, чего нельзя делать при нахождении чужой карты банка Чаплин: при нахождении карты банка нельзя переводить деньги для поиска владельца

При обнаружении чужой банковской карты не следует переводить деньги для поиска ее владельца, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. В то же время, по его словам, использование находки для оплаты покупки может привести к уголовному преследованию.

Найденная на улице или в банкомате чужая банковская карта — это не просто потерянная вещь, а потенциальная ловушка. Многие люди из лучших побуждений пытаются самостоятельно найти владельца: размещают объявления в соцсетях, звонят знакомым, подключают народных сыщиков. Этого делать категорически нельзя. Также не стоит переводить на найденную карту даже символическую сумму с сообщением о находке — это может быть началом мошеннической цепочки, где ваше желание помочь обернется финансовыми потерями, — предупредил Чаплин.

Он отметил, что единственный законный и безопасный способ помочь с потерянной картой — это сообщить о находке в банк или полицию. По словам парламентария, если начать искать владельца или передавать пропажу кому-то другому, могут возникнуть подозрения в причастности к незаконным действиям.

Злоумышленники могут специально «терять» банковский продукт, а потом, когда вы начнете его возвращать, втянут вас в преступную схему. Карта может оказаться частью обмана, где добросердечного нашедшего пытаются использовать как посредника. Даже если вы просто оплатите покупку по ошибке или по привычке, это будет квалифицировано как кража с банковского счета. Наказание — штраф 100–500 тыс. рублей или лишение свободы на срок до шести лет, — добавил Чаплин.

Он подчеркнул, что после звонка в банк карту можно безопасно уничтожить, разрезав ее ножницами в области чипа. По словам депутата, если пропажа была обнаружена в банкомате, не следует к ней прикасаться, поскольку терминал сам заберет ее, а инкассаторы передадут владельцу.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко заявил, что злоумышленники вовлекают людей в мошеннические схемы, используя метод обратного денежного перевода. По его словам, мошенники могут усыпить бдительность человека, обещая ему денежное вознаграждение.