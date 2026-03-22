Кувейт пожаловался в международную инстанцию на атаки Ирана Кувейт подал жалобу в ИКАО из-за того, что иранские атаки мешают авиаперевозкам

Управление гражданской авиации Кувейта направило официальную ноту протеста в Международную организацию гражданской авиации в связи с произведенными Ираном атаками, сообщает телеканал Al Jazeera. По мнению авиавластей, атаки Тегерана являются явным нарушением международных соглашений и подвергают серьезной опасности пассажиров.

Мы направили официальный протест в ИКАО в связи с серьезными нарушениями и нападениями со стороны Ирана, — заявили кувейтские авиавласти.

Ранее сообщалось, что ВМС Ирана провели масштабную атаку с использованием беспилотников на американские объекты в ОАЭ и Кувейте. Пресс-служба вооруженных сил республики сообщила, что речь идет о базе Аль-Минхад (Абу-Даби), лагере Аль-Адири (Кувейт) и радиолокационных станциях стратегического объекта Сдот-Миха.

До этого сообщалось, что радиолокационная система в аэропорту Кувейта оказалась повреждена в результате атаки трех иранских дронов. По информации военного ведомства страны, жертв нет.