22 марта 2026 в 18:31

Кувейт пожаловался в международную инстанцию на атаки Ирана

Фото: Markus Mainka/Global Look Press
Управление гражданской авиации Кувейта направило официальную ноту протеста в Международную организацию гражданской авиации в связи с произведенными Ираном атаками, сообщает телеканал Al Jazeera. По мнению авиавластей, атаки Тегерана являются явным нарушением международных соглашений и подвергают серьезной опасности пассажиров.

Мы направили официальный протест в ИКАО в связи с серьезными нарушениями и нападениями со стороны Ирана, — заявили кувейтские авиавласти.

Ранее сообщалось, что ВМС Ирана провели масштабную атаку с использованием беспилотников на американские объекты в ОАЭ и Кувейте. Пресс-служба вооруженных сил республики сообщила, что речь идет о базе Аль-Минхад (Абу-Даби), лагере Аль-Адири (Кувейт) и радиолокационных станциях стратегического объекта Сдот-Миха.

До этого сообщалось, что радиолокационная система в аэропорту Кувейта оказалась повреждена в результате атаки трех иранских дронов. По информации военного ведомства страны, жертв нет.

Кувейт
Иран
Ближний Восток
атаки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жители многоквартирного дома пожаловались на «террор» ворон
Украинские аналитики предрекли отказ ЕС от поддержки Киева
Букмекеры оценили шансы Овечкина забить тысячный гол в матче с «Колорадо»
В Крыму рассекретили бизнес-проект «клана» Зеленского в Черном море
В Германии ответили на вопрос, возможен ли мир в Европе без участия России
В Донецке произошел блэкаут
Дептранс назвал часы возможных перекрытий в Москве
«Готовьтесь к грядущим мрачным дням»: в США оценили ультиматум Трампа Ирану
На Западе раскрыли, как США наступили себе на «энергетическое горло»
В ходе выборов во Франции скончались уже два человека
Пашинян извинился перед женщиной после скандала в метро
Украинские БПЛА атаковали северный регион России
Названы самые ленивые члены британской Палаты лордов
Что известно о схождении Благодатного огня в условиях военных ограничений?
Орбан объяснил, как «немецкая логика» по Украине разрушает ЕС
Агрессивная мартышка прокусила руку четырехлетнему ребенку
«Зенит» разгромил московское «Динамо»
В Германии нашлись те, кто категорически против создания армии ЕС
Одесский ресторан лишился поваров из-за «людоловов»
Число сбитых БПЛА увеличилось в два раза в Брянской области
Дальше
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать
