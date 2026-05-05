«Мало времени»: генерал озвучил мотив мощных атак ВСУ на россиян

Вооруженные силы Украины активизировали мощные атаки на российские территории для того, чтобы показательно отчитаться перед Западом за оказанную помощь, заявил NEWS.ru заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов. По его словам, помимо внешнего отчета целями таких действий Киева являются психологическое давление и подрыв веры населения России в собственное руководство.

Сейчас Украина показательно активизировала атаки на регионы РФ для Запада, чтобы отчитаться перед ним за помощь. А еще — чтобы подорвать психологически веру народа в наше руководство. Российские спецслужбы сейчас будут прочесывать все места, где можно создать схроны с оружием для последующих атак на регионы РФ, и ВСУ это понимают. Они знают, что осталось очень мало времени для реализации подлых диверсионных действий, — высказался Попов.

Ранее мэр Энергодара Максим Пухов заявил, что Вооруженные силы Украины атаковали город, в результате зафиксировано несколько попаданий по администрации муниципалитета. По его словам, сохраняется опасность повторных ударов, оценить ущерб пока не представляется возможным.