05 мая 2026 в 12:51

«Мало времени»: генерал озвучил мотив мощных атак ВСУ на россиян

Генерал Попов: ВСУ устраивают показательные атаки на Россию для Запада

Фото: МО РФ
Вооруженные силы Украины активизировали мощные атаки на российские территории для того, чтобы показательно отчитаться перед Западом за оказанную помощь, заявил NEWS.ru заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов. По его словам, помимо внешнего отчета целями таких действий Киева являются психологическое давление и подрыв веры населения России в собственное руководство.

Сейчас Украина показательно активизировала атаки на регионы РФ для Запада, чтобы отчитаться перед ним за помощь. А еще — чтобы подорвать психологически веру народа в наше руководство. Российские спецслужбы сейчас будут прочесывать все места, где можно создать схроны с оружием для последующих атак на регионы РФ, и ВСУ это понимают. Они знают, что осталось очень мало времени для реализации подлых диверсионных действий, — высказался Попов.

Ранее мэр Энергодара Максим Пухов заявил, что Вооруженные силы Украины атаковали город, в результате зафиксировано несколько попаданий по администрации муниципалитета. По его словам, сохраняется опасность повторных ударов, оценить ущерб пока не представляется возможным.

Дмитрий Бугров
Наталья Наволоцкая
