ВСУ нанесли новый жесткий удар по Энергодару Мэр Энергодара сообщил об атаках ВСУ по администрации

Вооруженные силы Украины атаковали Энергодар, в результате зафиксировано несколько попаданий по администрации города, сообщил мэр Максим Пухов в Telegram-канале. По его словам, сохраняется опасность повторных ударов, оценить ущерб пока не представляется возможным.

В настоящее время город подвергается атаке со стороны ВСУ. Зафиксировано несколько попаданий по зданию администрации. Оценка ущерба на данный момент затруднена, — отметил Пухов.

По предварительной информации, в результате ударов никто не пострадал. Пухов призвал местных жителей оставаться в укрытиях и не приближаться к местам возможных прилетов.

Ранее Вооруженные силы Украины ударили беспилотниками по многоэтажке в Чебоксарах. По информации источника, в результате атаки пострадали мужчина 45 лет и 60-летняя пенсионерка. Их вынесли из дома на носилках, после чего увезли в больницу.

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о ранении водителя агропромышленной компании «Мираторг» при атаке ВСУ на поселок Сенчуры. По его словам, он был доставлен в больницу, где ему оказали всю необходимую помощь.