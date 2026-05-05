05 мая 2026 в 10:48

ВСУ ударили беспилотниками по многоэтажке в Чебоксарах

Вооруженные силы Украины ударили беспилотниками по многоэтажке в Чебоксарах, пишет Telegram-канал Mash. По его информации, в результате атаки пострадали мужчина 45 лет и 60-летняя пенсионерка.

В публикации говорится, что здание располагается рядом с единственной мечетью в Чебоксарах. Служители молитвенного дома, пишет канал, сразу же выбежали на помощь раненым. Канал отмечает, что пострадавших выносили из дома на носилках, после чего увозили в больницу.

Ранее сообщалось, что в ночь на 5 мая ВСУ совершили атаку на Чебоксары. По словам губернатора Чувашской Республики Олега Николаева, в результате пострадал мирный житель. Жизни раненого человека в настоящее время ничего не угрожает. После появилась информация, что число пострадавших при атаке ВСУ на Чебоксары увеличилось до трех.

Позже стало известно, что власти Чебоксар организовали пункт временного размещения для людей после атаки ВСУ. По словам главы города Станислава Трофимова, на месте можно обратиться к психологам, медикам и сотрудникам администрации.

