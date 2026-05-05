Украинский агент раскрыл, что должен был сделать в Курске Задержанный в Курске агент Киева заявил об отказе взорвать энергообъект

Задержанный в Курской области по подозрению в сотрудничестве с украинской военной разведкой мужчина заявил, что отказался от предложения взорвать энергообъект, сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ. Он также привлек знакомых к сбору информации.

Он сказал, что «можем закладкой доставить гранату тебе», нужно будет взорвать [объект электроэнергетики]. <…> На это мы уже не согласились, <…> потому что это теракт, и на этом наш разговор с ним был закончен, — сказал задержанный.

Ранее в ФСБ сообщили, что на мужчину вышел представитель украинской разведки и через мессенджер Telegram предложил выполнять задания за вознаграждение. По данным ведомства, россиянин привлек к сбору сведений и съемке гражданских и военных объектов еще четырех знакомых.

До этого стало известно, что Ярославский областной суд признал двух местных жителей виновными в государственной измене. Каждый из фигурантов — Сергей Цимбал и Павел Парфентьев — приговорен к 13 годам колонии строгого режима. По версии следствия, осужденные действовали по заданию украинских спецслужб.