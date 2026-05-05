Стала известна судьба пострадавшего при ударе по администрации в ЛНР

Стала известна судьба пострадавшего при ударе по администрации в ЛНР Пострадавший при ударе ВСУ по администрации Марковки в ЛНР скончался в больнице

Мужчина, получивший тяжелое ранение при атаке ВСУ на администрацию Марковского района в ЛНР, скончался ночью в больнице, сообщила глава регионального Минздрава Наталия Пащенко. По ее словам, которые приводит пресс-служба властей региона, повторная телемедицинская консультация со специалистами из федеральных клиник не помогла.

К сожалению, медики не смогли стабилизировать состояние пострадавшего 43-летнего мужчины. Вчера был организован консилиум врачей, проведена повторная телемедицинская консультация со специалистами из федеральных клиник. Несмотря на все наши усилия, сегодня ночью пациент скончался, — сказано в сообщении.

В ночь на 4 мая силы ПВО ликвидировали и перехватили 117 украинских беспилотников над регионами России. По данным Минобороны РФ, БПЛА сбили над территориями Астраханской, Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Ульяновской областей. Также ВСУ пытались атаковать Московский регион, уточнили в ведомстве.