Торговые сети предостерегли от резкого роста цен на яйца перед Пасхой

ФАС призвала торговые сети не повышать цены на яйца перед Пасхой

Федеральная антимонопольная служба обратилась к торговым сетям с предупреждением о недопустимости необоснованного роста цен на яйца в преддверии Пасхи, передают «Известия» со ссылкой на ведомство. Соответствующие разъяснения были направлены крупнейшим ретейлерам и профильным объединениям.

Внимание участников рынка было обращено на недопустимость необоснованного повышения цен на куриные яйца и иные продовольственные товары, пользующиеся повышенным потребительским спросом перед этим праздником. В том числе речь идет о кондитерских изделиях, сливочном масле и других товарах, — рассказали в пресс-службе ведомства.

В ФАС также подчеркнули, что компании обязаны строго соблюдать нормы антимонопольного законодательства. При выявлении признаков нарушений регулятор намерен оперативно реагировать и применять предусмотренные меры воздействия.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что резкое снижение ключевой ставки до 3% приведет к гиперинфляции, а менее значительное, но все же резкое сокращение до 6% обернется ростом цен на десятки процентов. Подобные предложения часто поступают в адрес Центробанка как ориентир на международную практику. Трансляция заседания шла на сайте нижней палаты, отметила она.

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день

