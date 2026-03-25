Торговые сети предостерегли от резкого роста цен на яйца перед Пасхой ФАС призвала торговые сети не повышать цены на яйца перед Пасхой

Федеральная антимонопольная служба обратилась к торговым сетям с предупреждением о недопустимости необоснованного роста цен на яйца в преддверии Пасхи, передают «Известия» со ссылкой на ведомство. Соответствующие разъяснения были направлены крупнейшим ретейлерам и профильным объединениям.

Внимание участников рынка было обращено на недопустимость необоснованного повышения цен на куриные яйца и иные продовольственные товары, пользующиеся повышенным потребительским спросом перед этим праздником. В том числе речь идет о кондитерских изделиях, сливочном масле и других товарах, — рассказали в пресс-службе ведомства.

В ФАС также подчеркнули, что компании обязаны строго соблюдать нормы антимонопольного законодательства. При выявлении признаков нарушений регулятор намерен оперативно реагировать и применять предусмотренные меры воздействия.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что резкое снижение ключевой ставки до 3% приведет к гиперинфляции, а менее значительное, но все же резкое сокращение до 6% обернется ростом цен на десятки процентов. Подобные предложения часто поступают в адрес Центробанка как ориентир на международную практику. Трансляция заседания шла на сайте нижней палаты, отметила она.