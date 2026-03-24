24 марта 2026 в 17:14

Набиуллина предупредила о последствиях резкого снижения ключевой ставки

Эльвира Набиуллина Эльвира Набиуллина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Резкое снижение ключевой ставки до 3% приведет к гиперинфляции, а менее значительное, но все же резкое сокращение до 6% обернется ростом цен на десятки процентов, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на совместном заседании комитетов Госдумы по рассмотрению годового отчета ЦБ за 2025 год. Она отметила, что подобные предложения часто поступают в адрес Центробанка как ориентир на международную практику. Трансляция заседания шла на сайте нижней палаты.

И какой же результат показывают расчеты? Если опустить все технические подробности, то мы получим классическую, как в учебнике, гиперинфляцию в первом сценарии или рост цен в десятки процентов, что, согласитесь, тоже вряд ли кому-то может понравиться, — сказала Набиуллина.

Глава ЦБ подчеркнула, что в случае резкого снижения ставки экономика успеет получить краткосрочный импульс к росту. Однако этот эффект быстро захлебнется в волне повышения цен, и в долгосрочной перспективе такой эксперимент обернется потерями для экономики.

Ранее заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин заявил, что высокая ключевая ставка значительно снизила инфляцию в России за последние 12 месяцев. По его словам, благодаря этому показатель снизился с 10% до менее 6% в годовом выражении.

Москва

Общество

Шоу-бизнес

