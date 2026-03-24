В МИД России раскрыли, на чьих руках на самом деле кровь мирных россиян

Мирошник: страны Запада платят за убийства мирных россиян, спонсируя Зеленского

Родион Мирошник
Страны Запада и их налогоплательщики платят за убийства мирных россиян, так как спонсируют Киев и президента Украины Владимира Зеленского, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. По его словам, которые приводит РИА Новости, за четыре года ВСУ выпустили по гражданским объектам России более 400 тыс. боеприпасов.

Знают ли их налогоплательщики, что, давая деньги Зеленскому, они платят за убийства стариков, женщин и детей вместо медицинской или социальной помощи собственным гражданам?отметил Мирошник.

Дипломат призвал европейцев задуматься, когда их правительства снова попросят поддержать Киев. Он подчеркнул, что с 2014 года из-за украинской власти пострадали более 41 тыс. мирных жителей, а с февраля 2022 года — не менее 27,5 тыс.

Ранее Мирошник передал Международному Комитету Красного Креста доклады, которые фиксируют нарушения международного гуманитарного права со стороны Украины. Дипломат также сделал акцент на атаках на гражданское население и инфраструктуру России.

