Мирошник указал на нарушение Украиной гуманитарного права

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник передал Международному Комитету Красного Креста (МККК) доклады, которые фиксируют нарушения международного гуманитарного права (МГП) со стороны Украины, сообщил Telegram-канал постпредства России при ООН в Женеве. Дипломат также сделал акцент на атаках на гражданское население и инфраструктуру России.

Основное внимание было уделено проблематике мониторинга и верификации нарушений международного гуманитарного права с акцентом на последствия атак на гражданское население и инфраструктуру на территории РФ. Посол передал руководству МККК доклады, фиксирующие нарушения украинской стороной норм МГП, — отметили в постпредстве.

Ранее Мирошник назвал незавидной судьбу украинских детей, которых вывозят в Европу. По его словам, дети попадают в серую зону вне правового поля, что создает серьезные риски для их безопасности и будущего.

Также дипломат сообщил, что свыше 27,5 тыс. российских мирных жителей пострадали с февраля 2022 года в результате действий украинских властей. По его словам, порядка 4 тыс. из них — жители Белгородской области.