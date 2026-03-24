Мирошник указал на нарушение Украиной гуманитарного права

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник передал Международному Комитету Красного Креста (МККК) доклады, которые фиксируют нарушения международного гуманитарного права (МГП) со стороны Украины, сообщил Telegram-канал постпредства России при ООН в Женеве. Дипломат также сделал акцент на атаках на гражданское население и инфраструктуру России.

Основное внимание было уделено проблематике мониторинга и верификации нарушений международного гуманитарного права с акцентом на последствия атак на гражданское население и инфраструктуру на территории РФ. Посол передал руководству МККК доклады, фиксирующие нарушения украинской стороной норм МГП, — отметили в постпредстве.

Ранее Мирошник назвал незавидной судьбу украинских детей, которых вывозят в Европу. По его словам, дети попадают в серую зону вне правового поля, что создает серьезные риски для их безопасности и будущего.

Также дипломат сообщил, что свыше 27,5 тыс. российских мирных жителей пострадали с февраля 2022 года в результате действий украинских властей. По его словам, порядка 4 тыс. из них — жители Белгородской области.

