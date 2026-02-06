Покушение на генерала, беспощадные пророчества Медведева: что будет дальше

Покушение на генерала, беспощадные пророчества Медведева: что будет дальше

В Москве совершили покушение на генерал-лейтенанта Минобороны России, в Сети вспомнили пять пророчеств зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, в Минкульте впервые высказались о назначении Константина Богомолова на должность исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Киллер стрелял в упор: в Москве произошло покушение на генерала

Покушение на первого замначальника Главного разведывательного управления (ГРУ) Минобороны России Владимира Алексеева произошло в Москве, заявила представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко. По ее словам, все случилось на Волоколамском шоссе — неизвестный несколько раз выстрелил в военнослужащего и скрылся.

Как пишет Telegram-канал «112», киллер напал на генерала в лифтовом холле на 24-м этаже жилого дома около семи часов утра. Алексеев выходил из своей квартиры, чтобы спуститься к служебной машине с водителем и поехать на работу. По сведениям канала, злоумышленник ранил военнослужащего в руку и ногу, а когда Алексеев попытался отобрать у него пистолет, то еще и в грудь. Как отметил один из источников, именно активное сопротивление генерала спасло ему жизнь.

Алексеева оперативно доставили в больницу. В настоящее время он находится в реанимации в тяжелом состоянии, поскольку одна из пуль задела жизненно важные органы. На месте ЧП работают сотрудники экстренных служб, следователи и криминалисты. Они изучают записи с камер видеонаблюдения и допрашивают свидетелей.

Обстановка у дома генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Фото: NEWS.ru

Возбуждено уголовное дело по статьям «Покушение на убийство» и «Незаконный оборот огнестрельного оружия». Telegram-канал SHOT писал, что в первого замглавы ГРУ могла стрелять женщина. По его сведениям, такая версия сейчас отрабатывается следствием.

Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что президенту РФ Владимиру Путину поступают доклады о расследовании покушения. Депутат Госдумы Андрей Колесник в свою очередь заявил о готовности жесткого ответа. Он назвал инцидент очередным доказательством террористической сущности Киева и пообещал более массированные удары по ВСУ в ответ.

«Покушение на генерал-лейтенанта Алексеева является очередным доказательством того, что режим Украины является террористическим. Очевидно, что за этим стоят ВСУ или СБУ. Это уже не первое нападение на российского военного, подготовленное украинскими спецслужбами. И каждый причастный к этим покушениям ответит за них сполна. Мы нанесем более массированные удары за это нападение и за атаку на Белгородскую область, чем те, которых верхушка Украины так испугалась накануне», — подчеркнул парламентарий.

В Сети вспомнили жуткое пророчество Медведева о Зеленском

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в одном из своих пророчеств заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому смерть «дышит в спину». По мнению политика, ждать его конца осталось недолго.

«Может еще поплясать какое-то время. Совсем недолгое. Его судьба подобна гнойному фурункулу, который должен созреть. Остро отточенный скальпель истории уже занесен над ним, и вскрытие гнойника неизбежно», — отметил Медведев.

Позднее, говоря о незавидной судьбе Зеленского, политик процитировал писателя Михаила Булгакова.

«Как сказал один известный киевлянин, Аннушка уже пролила масло. И значит, головы ему (Владимиру Зеленскому. — NEWS.ru) не сносить», — отметил политик.

Дмитрий Медведев Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru

Также Медведев в своем блоге опубликовал еще одно пророчество. Он считает, что в ближайшем будущем войны с НАТО быть не должно. По мнению политика, европейские страны уязвимы и разобщены и просто не потянут войны с Россией.

«Европейские лидеры — ничтожные дегенераты, неспособные принять на себя груз ответственности за какое-либо серьезное дело. Они не обладают стратегическим мышлением, а тем более пассионарностью, необходимой для успешных военных решений», — подчеркнул зампред СБ РФ.

При этом он добавил, что вероятность роковой случайности существует всегда, и призвал «быть начеку».

В конце 2025 года Медведев сообщил, что теперь все в мире «понимают неизбежность победы» РФ в СВО. Он предрек скорое возвращение россиян и российской власти «на исконно российские земли».

В феврале 2026 года политик отметил важность исчезновения политического режима на Украине, который носит антироссийский характер и основан на зоологической ненависти к несогласным. Именно поэтому важно, чтобы со стороны Украины после окончания конфликта не было угрозы реванша, уточнил он.

Высказался Медведев и о незавидном будущем некоторых лидеров стран ЕС. Политик напомнил им 1945 год и Вторую мировую войну, которая закончилась победой над нацизмом. Он выразил надежду, что некоторые главы европейских стран и теперь «закончат так же», упомянув федерального канцлера Германии Фридриха Мерца.

Скандал с назначением Богомолова набирает обороты?

В Министерстве культуры РФ впервые прокомментировали назначение режиссера Константина Богомолова на должность исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ. В сообщении отмечается, что он отвечает квалификационным требованиям и обладает необходимыми компетенциями. В ведомстве уточнили, что трудовой договор был заключен с режиссером до проведения выборов ректора.

Константин Богомолов Фото: Артем Пряхин / РИА Новости

Предыдущий ректор Игорь Золотовицкий, который ушел из жизни 14 января 2026 года, возглавлял учебное заведение с 2013-го. По словам источника, при нем процесс выборов проходил тихо и носил формальный характер, к Золотовицкому относились с большим уважением и теплотой подчиненные, а также студенты.

Выпускник продюсерского факультета Школы-студии МХАТ Александр Хатюшин предложил назначить на пост ректора Сергея Безрукова — актера и выпускника Школы-студии. По его словам, это один из самых сильных учеников Олега Табакова.

При этом выпускники актерского факультета, как отметил Хатюшин, хотели бы видеть ректором художественного руководителя театра им. Пушкина Евгения Писарева. Он давно преподает в Школе-студии МХАТ, воспитал множество талантливых учеников, которые стали известными актерами, резюмировал продюсер.

Театральный критик, дочь экс-руководителя МХАТа народного артиста СССР Олега Ефремова, Анастасия заявила, что в настоящее время готовится открытое письмо в Минкультуры против назначения Богомолова. Оно будет содержать фамилии и подписи.

Читайте также:

Мощнейший удар и стягивание солдат под Сумы: новости СВО на вечер 6 февраля

HIMARS над Белгородом, 100 БПЛА, 18 лет за теракт: ВСУ атакуют РФ 6 февраля

Прохладный дождь и тепло до 0? Погода в Москве в выходные: чего ждать

Заставлял исполнять фантазии на видео: дед совратил четырехлетнюю внучку

Залезал под одежду и снимал в ванной: девушка написала заявление на отчима