Медведев назвал единственный способ исключить угрозу реванша Украины

Угроза реванша со стороны Украины должна быть полностью исключена вне зависимости от размеров, в которых останется существовать это государство, заявил в беседе с ТАСС заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. По его словам, это важно для устойчивости международных отношений.

Вне зависимости от размеров того украинского государства, которое останется после завершения военных действий, — об этом говорить рано, — нужно, чтобы оттуда больше никогда не исходила угроза. Угроза реванша, — подчеркнул политик.

Единственным способом исключить эту угрозу он назвал «демонтаж киевского режима», а не исчезновение самой Украины. При этом особую опасность, по мнению Медведева, представляет потенциальная поддержка Киева отдельными западными странами. Он также уточнил, что основа украинской власти — это «зоологическая ненависть» к людям, которые не согласны с ее идеологией.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что украинское урегулирование — это сложный и многовекторный процесс. По его словам, по некоторым вопросам уже удалось приблизиться к решению проблемы, а по каким-то пока нет.