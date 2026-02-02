Зимняя Олимпиада — 2026
02 февраля 2026 в 13:15

«Сложный процесс»: в Кремле рассказали, как идут переговоры по Украине

Песков назвал урегулирование конфликта на Украине многовекторным процессом

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Украинское урегулирование — это сложный и многовекторный процесс, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые передает РИА Новости, по некоторым вопросам уже удалось приблизиться к решению проблемы, а по каким-то пока нет.

Это очень сложный и разновекторный процесс. По каким-то вопросам мы приблизились [к решению], потому что имели место обсуждения, разговоры. <...> Есть вопросы, где сложнее находить точки соприкосновения, — уточнил пресс-секретарь президента России.

Ранее Песков сообщил, что если президент Украины Владимир Зеленский хочет переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, то они должны проходить в Москве. Представитель Кремля отметил, что РФ придерживается этой позиции и менять ее не собирается.

До этого заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал территориальный вопрос наиболее сложным элементом в процессе урегулирования украинского конфликта. По его словам, этот аспект не поддается формальному или процентному измерению.

