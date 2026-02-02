Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 февраля 2026 в 10:13

В Совбезе России раскрыли самый сложный вопрос в украинском урегулировании

Медведев назвал территориальный вопрос самым сложным в украинском урегулировании

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Территориальный вопрос стал наиболее сложным элементом в процессе урегулирования конфликта на Украине, сообщил ТАСС заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. По его словам, этот аспект не поддается формальному или процентному измерению.

Если говорить о территориальном вопросе, он действительно существует, и он действительно носит самый сложный характер, — сказал Медведев.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал проведение следующего раунда переговоров по разрешению ситуации на Украине, запланированного на следующую неделю, 4 и 5 февраля, в Абу-Даби. По словам главы государства, об этом ему доложила команда дипломатов.

Позже СМИ сообщили, что требование Зеленского к России признать его легитимность раскрыло его крайнее отчаяние. По мнению обозревателей, это ставит под угрозу сами переговоры. Журналисты считают, что Киев, требуя от Москвы отозвать правовую оценку об истечении президентских полномочий, пытается любой ценой заблокировать диалог. Зеленский сам становится главным препятствием к миру, цепляясь за власть.

Дмитрий Медведев
Совбез РФ
переговоры
Украина
Россия
