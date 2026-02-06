Раскрыты подробности покушения на высокопоставленного сотрудника Минобороны Mash: генерал-лейтенанта Алексеева расстреляли в спину в лифтовом холле дома

Генерал-лейтенанта Минобороны России Владимира Алексеева расстреляли в спину в лифтовом холле жилого дома, сообщает Telegram-канал Mash. Согласно его сведениям, покушение произошло на Волоколамском шоссе в Москве в семь часов утра.

После нескольких выстрелов киллер скрылся. Военачальник выжил, его доставили в одну из столичных больниц. Сейчас на месте ЧП работают силовики, стрелявшего ищут. Уточняется, что Алексеев с 2011 года занимает пост первого заместителя начальника Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ.

Ранее сообщалось, что по факту покушения на военнослужащего возбуждено уголовное дело по статьям «Покушение на убийство» и «Незаконный оборот огнестрельного оружия». Следователи и криминалисты изучают записи с камер видеонаблюдения и допрашивают свидетелей.

До этого стало известно, что в Санкт-Петербурге предотвратили покушение на российского военного, заказанное Киевом. Силовики задержали сторонника запрещенной в России украинской террористической организации. В ходе обысков у мужчины обнаружили заряженный пистолет Макарова с глушителем.