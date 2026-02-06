В Москве произошло покушение на генерал-лейтенанта Минобороны России В Москве совершили покушение на генерал-лейтенанта Минобороны России Алексеева

Покушение на генерал-лейтенанта Минобороны России Владимира Алексеева произошло в Москве, заявила представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко. По ее словам, которые передает РИА Новости, все случилось на Волоколамском шоссе — неизвестный несколько раз выстрелил в военнослужащего и скрылся.

По предварительной информации, генерал выжил, его оперативно доставили в больницу. Сейчас на месте ЧП работают сотрудники экстренных служб, следователи и криминалисты. Они изучают записи с камер видеонаблюдения и допрашивают свидетелей. Возбуждено уголовное дело по статьям «Покушение на убийство» и «Незаконный оборот огнестрельного оружия».

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге предотвратили заказанное Киевом покушение на российского военного. Как уточнили в Центре общественных связей ФСБ РФ, правоохранители задержали сторонника запрещенной в России украинской террористической организации.

До этого в Татарстане ФСБ пресекла подготовку покушения на сотрудника ведомства. В рамках оперативных мероприятий был задержан 45-летний мужчина, подозреваемый в организации убийства из мести. Возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь правоохранителя.