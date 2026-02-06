В деле о покушении на генерала может быть замешана женщина-киллер

В деле о покушении на генерала может быть замешана женщина-киллер SHOT: в генерала Алексеева могла стрелять женщина-киллер

В первого замглавы ГРУ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, тяжело раненого в результате покушения в Москве, могла стрелять женщина, сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, такая версия сейчас отрабатывается следствием.

Покушение произошло утром, когда офицер выходил из своей квартиры на 24-м этаже дома на Волоколамском шоссе. Нападавший, который, по предварительным данным, караулил его на лестничной клетке этажом выше, произвел три выстрела в спину. После этого киллер скрылся с места преступления.

Владимир Алексеев был доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии. Сейчас за его жизнь борются врачи. На месте происшествия работают следователи, возбуждено уголовное дело.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину поступают доклады о расследовании покушения на генерал-лейтенанта Алексеева. По его словам, специальные службы в настоящее время занимаются выполнением своих задач по данному делу.

В то же время депутат Госдумы Андрей Колесник заявил о готовности жесткого ответа. Он назвал инцидент очередным доказательством террористической сущности Киева и пообещал более массированные удары по ВСУ в ответ.