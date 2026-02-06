Зимняя Олимпиада — 2026
06 февраля 2026 в 12:46

Песков: Путин получает доклады по делу о покушении на генерала Алексеева

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Президенту России Владимиру Путину поступают доклады о расследовании покушения на первого замглавы Главного разведывательного управления ВС РФ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, специальные службы в настоящее время занимаются выполнением своих задач по данному делу, передает РИА Новости.

Сейчас специальные службы делают свое дело, разумеется, докладывается главе государства, — сказал Песков.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что Алексеев находится в реанимации в тяжелом состоянии после покушения. По словам журналистов, нападавший расстрелял высокопоставленного военного со спины.

До этого стало известно, что генерал-лейтенанта расстреляли в лифтовом холле жилого здания на Волоколамском шоссе в Москве около семи часов утра. После нескольких выстрелов нападавший скрылся, а раненого военачальника, оставшегося в живых, доставили в одну из городских больниц.

Кроме того, член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что Вооруженные силы Украины ожидает очень суровое возмездие за покушение на Алексеева. По его мнению, это происшествие входит в цепочку атак, организованных украинскими спецслужбами.

