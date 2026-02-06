В Госдуме пообещали жесткий ответ ВСУ за покушение на генерала Алексеева Депутат Колесник: ВСУ ждет жесткий ответ за покушение на генерала Алексеева

Вооруженные силы Украины ждет жесткий ответ за покушение на генерал-лейтенанта Минобороны России Владимира Алексеева, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, данный инцидент является частью серии нападений, подготовленных украинскими спецслужбами.

Покушение на генерал-лейтенанта Алексеева является очередным доказательством того, что режим Украины является террористическим. Очевидно, что за этим стоят ВСУ или СБУ. Это уже не первое нападение на российского военного, подготовленное украинскими спецслужбами. И каждый причастный к этим покушениям ответит за них сполна. Мы нанесем более массированные удары за это нападение, и за атаку на Белгородскую область, чем те, которых верхушка Украины так испугалась накануне, — пояснил Колесник.

Ранее сообщалось, что Алексеева расстреляли в спину в лифтовом холле жилого дома. Покушение произошло на Волоколамском шоссе в Москве. После нескольких выстрелов киллер скрылся. Военачальник выжил, его доставили в одну из столичных больниц.