Мощнейший удар и стягивание солдат под Сумы: новости СВО на вечер 6 февраля

Армия России освободила восемь населенных пунктов, а также нанесла один массированный и пять групповых ударов по объектам противника, украинские войска разместили в Сумской области рекордное количество расчетов БПЛА. Самые важные темы дня по конфликту на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 6 февраля, читайте в материале NEWS.ru.

ВС РФ освободили почти 10 населенных пунктов

Министерство обороны объявило, что подразделения Вооруженных сил России освободили село Поповка в Сумской области. Населенный пункт был взят под контроль 5 февраля в ходе продолжающегося наступления военнослужащих группировки войск «Север».

По данным ведомства, в общей сложности за минувшую неделю российские войска освободили восемь населенных пунктов, включая три в Донецкой Народной Республике и три в Запорожской области. Также под контроль взяты населенные пункты в Харьковской и Сумской областях.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Объекты Украины попали под массированный удар

В Министерстве обороны также сообщили, что за неделю российские войска нанесли один массированный и пять групповых ударов по объектам на Украине, включая предприятия военно-промышленного комплекса, транспорт и энергетику. Удары проводились в ответ на атаки Украины на гражданские объекты на территории России.

Помимо этого, за прошедшую неделю российские средства противовоздушной обороны сбили 63 снаряда американской системы HIMARS и четыре крылатые ракеты «Нептун». Также уничтожено 1080 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 23 управляемые авиационные бомбы.

Под Сумы стянули небывалое число расчетов БПЛА

Источник в силовых структурах узнал, что украинские войска разместили рекордное количество расчетов беспилотных летательных аппаратов в Сумской области. За последние сутки в этом районе противник потерял более 280 солдат, 10 транспортных средств, одну артиллерийскую систему, две станции радиоэлектронной борьбы и пять складов с запасами.

Как предположил военный эксперт Василий Дандыкин, Вооруженные силы Украины могут активно размещать расчеты БПЛА в Сумской области для последующей атаки на Белгород и Курск. По его словам, это выгодно Киеву на фоне текущих переговоров с европейскими партнерами о военной помощи.

Солдаты сдались из-за обезвоживания

Как рассказал военнослужащий 79-й бригады украинской армии Игорь Дмитров, группа солдат ВСУ сдалась в плен на Красноармейском направлении из-за сильного обезвоживания. По его словам, бойцы две недели находились на фермах, куда командование лишь однажды доставило продукты. Еда была сброшена с дрона «Баба-яга» и представляла собой сублимированные продукты, которые нужно было растворять. При этом воду военнослужащим не передали.

Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Дмитров также отметил, что в отсутствие воды его подчиненный пошел набрать снега, а по возвращении сообщил, что слышал русские голоса. Тогда Дмитров и принял решение сдаться в плен.

Военный объяснил сложность зимних боев

Военный эксперт Анатолий Матвийчук обратил внимание, что зимой в зоне боевых действий сложнее скрываться от снайперов, поскольку дополнительное утепление существенно затрудняет маскировку и передвижение. По его словам, в сильные холода военнослужащие испытывают повышенное психологическое напряжение.

Матвийчук добавил, что зима становится проверкой на прочность не только для людей, но и для техники. Так, по его словам, ВС России используют специальное арктическое топливо и незамерзающие смазки для артиллерии, стрелкового оружия, танковых пушек и гусениц. Это позволяет снизить риск неисправностей.

