06 февраля 2026 в 07:40

Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 6 февраля: инфографика

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
В ночь на 6 февраля Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 38 дронов противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 38 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 26 — над территорией Брянской области, 10 БПЛА — над территорией Белгородской области и по одному — над территорией Липецкой области и над акваторией Черного моря», — сообщили в военном ведомстве.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

атаки
ВСУ
регионы
Минобороны РФ
