HIMARS над Белгородом, 100 БПЛА, 18 лет за теракт: ВСУ атакуют РФ 6 февраля

Почти 100 украинских беспилотников атаковали российские регионы за прошедшие сутки. Под удар попал Белгород, где была повреждена энергетическая инфраструктура. Две ракеты сбили над Орловской областью. Москвича приговорили к 18 годам колонии за подготовку теракта на станции в Домодедово по заданию украинских спецслужб. Подробнее об атаках ВСУ на РФ — в материале NEWS.ru.

Почти 100 украинских БПЛА ликвидировали над российскими регионами за сутки

Российские регионы подверглись атаке 97 украинских беспилотников за сутки. Как рассказали в Минобороны РФ, с 13:00 до 18:00 силы противовоздушной обороны ликвидировали 40 дронов. По данным ведомства, 24 БПЛА уничтожили над Белгородской областью, восемь — над Ростовской, пять — над Брянской, три — над Курской.

С 18:00 до 23:00 были сбиты 17 украинских беспилотников, заявили в Минобороны. В ведомстве уточнили, что наибольшее количество дронов нейтрализовали над Брянской областью — 13. Кроме того, три БПЛА уничтожили над Белгородской областью и один — над Курской.

В ночь на 6 февраля силы ПВО ликвидировали 38 БПЛА над Россией, заявили в Минобороны. По информации ведомства, атаке ВСУ с воздуха подверглись три региона страны, а также акватория Черного моря.

Так, 26 БПЛА уничтожили над Брянской областью, еще 10 — над Белгородской. По одному украинскому дрону сбили над Липецкой областью, а также над Черным морем, уточнили в министерстве.

Ракеты ВСУ ударили по Брянской области

ВСУ нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры Брянской области, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. По его информации, противник применил реактивные беспилотники самолетного типа, а также системы залпового огня HIMARS.

HIMARS Фото: Chad Menegay/Keystone Press Agency/Global Look Press

«В результате атаки несколько населенных пунктов Клинцовского района были обесточены. Несмотря на повторные массированные атаки, соответствующие службы немедленно выдвинулись на место. Благодаря слаженной и профессиональной работе всех аварийных служб энергоснабжение было оперативно восстановлено», — заявил глава региона.

Богомаз уточнил, что всего за сутки над Брянской областью были сбиты 26 БПЛА. По данным губернатора, пострадавших и разрушений нет. В Минобороны РФ не комментировали информацию об ударах ВСУ по региону.

В Белгородской области была повреждена энергоинфраструктура в результате ударов ВСУ

Белгородская область находится под непрекращающимися ударами ВСУ. За сутки пострадали семь человек, один мирный житель погиб. Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков, в результате атаки дрона на автомобиль от ранений скончался врач-рентгенолог больницы Краснояружского округа.

«Из-за высокой активности дронов возможность вывезти погибшего появилась только сегодня», — уточнил губернатор.

Он добавил, что атаке подвергся Шебекинский округ, шесть человек пострадали. В городе Шебекино от детонации FPV-дрона мужчина получил минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение грудной клетки.

«В селе Графовка в результате атаки дрона на автомобиль пострадали четыре человека. Трое из них были доставлены в местную амбулаторию. Женщине и двоим мужчинам диагностировали осколочные ранения плеча и грудной клетки», — написал губернатор.Еще один человек получил осколочные ранения грудной клетки и ног, сказал Гладков.

В Графовке дрон ВСУ атаковал еще один автомобиль. Мужчину с осколочным ранением спины доставили в Шебекинскую больницу, сообщил Гладков. Мирный житель пострадал в поселке Северный в результате удара беспилотника ВСУ по территории коммерческого объекта. У мужчины диагностировали баротравму.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

По словам главы региона, в результате атак получили повреждения частные и многоквартирные дома, машины, хозпостройки, административное здание. В селе Смородино была перебита линия электропередачи.

Гладков также рассказал, что накануне вечером ВСУ обстреляли Белгород.

«Все знают, что у нас не было и нет военных объектов. Есть серьезные повреждения», — написал губернатор.

Позже он сообщил, что была повреждена энергетическая инфраструктура Белгорода, Белгородского, Ракитянского, Борисовского, Грайворонского, Яковлевского округов. К утру 6 февраля восстановить подачу электроэнергии в Белгороде не удалось, ремонтные работы продолжаются, отметил Гладков.

«Пункты временного размещения и обогрева пока не разворачиваем. В тех микрорайонах Белгорода, где нет электроэнергии, можно зайти в учреждения областной и муниципальной собственности (дома культуры, библиотеки, ФОКи и прочие) и бесплатно зарядить телефон», — сказал он.

В Минобороны РФ не комментировали информацию о массированной атаке ВСУ на Белгородскую область.

Две ракеты ВСУ уничтожили над Орловской областью

В ночь на 6 февраля над Орловской областью были уничтожены две украинские ракеты, написал в своем Telegram-канале губернатор Андрей Клычков. По его словам, пострадавших нет.

«В результате падения обломков повреждено остекление нескольких частных домовладений. Также незначительный ущерб нанесен газопроводу низкого давления», — сообщил он.

По данным главы региона, газоснабжение было восстановлено. В Минобороны РФ не комментировали информацию об атаках ВСУ на Орловскую область.

ВСУ 20 раз за день обстреляли из артиллерии Курскую область

За прошедшие сутки над Курской областью сбили 23 украинских БПЛА, написал в своем Telegram-канале глава региона Александр Хинштейн. По его данным, в течение дня ВСУ 20 раз применили артиллерию по отселенным районам.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

«Пять раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью сброса взрывных устройств. Разрушений инфраструктуры, погибших и пострадавших нет», — заявил Хинштейн.

В Минобороны РФ не комментировали сведения об ударах противника по Курской области.

Группа солдат ВСУ перешла на сторону России в Запорожской области

Подразделения российской группировки войск «Восток» в ходе штурма опорного пункта ВСУ в Запорожской области взяли в плен нескольких украинских военнослужащих, сообщили в Минобороны.

«Мы им предложили альтернативу — сдаться без боя, раненых и смертей. Они согласились, потому что единственный выход там был через открытое поле, которое было заминировано», — пояснил боец с позывным Лелик.

Один из пленных, ранее работавший в Москве строителем, заявил, что был мобилизован насильно. По словам военного, после короткой подготовки его отправили на позицию, не поставив конкретную задачу. Услышав русскую речь, он с сослуживцами решил сдаться, чтобы сохранить жизнь.

Россиянин получил 18 лет колонии за подготовку теракта на железной дороге

В Москве мужчину приговорили к 18 годам колонии за подготовку теракта, сообщили в пресс-службе Второго западного окружного военного суда. 57-летнего жителя столицы признали виновным по делу, которое слушалось в закрытом режиме.

Суд установил, что мужчина готовил взрыв на железнодорожной станции в Домодедово по заданию украинских спецслужб.

Согласно приговору, первые три года осужденный проведет в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима. Ему также назначили штраф в размере 400 тыс. рублей.

Москвича осудили за государственную измену, участие в террористическом сообществе и приготовление к теракту.

Жителя Хабаровского края задержали по подозрению в шпионаже в пользу Украины

Сотрудники ФСБ России задержали 48-летнего жителя Хабаровского края по подозрению в государственной измене и шпионаже в пользу Украины, сообщила пресс-служба ведомства. По данным следствия, он собирал информацию об участниках специальной военной операции и оборонительных объектах воинских частей в регионе.

ФСБ РФ Фото: Vadim Akhmetov/URA.RU/Global Look Press

«Следственным отделом УФСБ России по Хабаровскому краю возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 275 (государственная измена в форме шпионажа) УК России. Максимальное наказание по данной статье предусматривает пожизненное лишение свободы», — заявили в ведомстве.

