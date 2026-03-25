25 марта 2026 в 01:51

Израильский посол рассказал об отношениях Москвы и Тель-Авива

Посол Йосеф: лидеры России и Израиля поддерживают очень хорошие отношения

Между руководством России и Израиля сохраняется высокий уровень взаимопонимания, заявил «Известиям» посол еврейского государства в Москве Одед Йосеф. По словам дипломата, несмотря на международную напряженность, лидеры сохраняют теплые личные контакты и ведут серьезный диалог.

Слава богу, Израиль и Россия поддерживают очень дружеские отношения. Израиль — дружественная страна для России, и Россия — дружественная страна для Израиля, — сказал он.

Заявление прозвучало на фоне сложной геополитической обстановки на Ближнем Востоке. Позиции Москвы и Тель-Авива в этой ситуации расходятся.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании попечительского совета Фонда поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова указал, что события на Ближнем Востоке напрямую связаны с попытками Запада удержать остатки своего доминирования. Он охарактеризовал действия США и Израиля против Ирана как жесткую военную агрессию.

До этого спецпредставитель президента России по связям с международными организациями Борис Титов озвучил, что Китай и страны Азии в целом становятся в мире новыми «центрами спокойствия». Там обсуждаются цели устойчивого развития, которые США не очень поддерживают.

