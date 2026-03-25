Российский борец «задним числом» получил золото ЧМ‑2024

Российский борец вольного стиля Магомед Магомаев спустя год после чемпионата мира получил золотую медаль, сообщает пресс-служба Федерации спортивной борьбы РФ (ФСБР). Объединенный мир борьбы (UWW) дисквалифицировал грузинского спортсмена Автандила Кенчадзе за нарушение антидопинговых правил и пересмотрел итоги турнира.

Финальный поединок чемпионата мира 2024 года в Тиране (Албания) завершился победой грузина над россиянином. Однако допинг-проба Кенчадзе дала положительный результат, и UWW лишила его золотой медали, аннулировав результат выступления. В результате перераспределения наград чемпионом мира в весовой категории до 79 кг признан Магомед Магомаев.

В ФСБР уточнили, что международная федерация пришлет уведомление и новую золотую медаль, после чего будет утвержден протокол награждения. Серебро перешло иранцу Мохаммаду Ашгару Ноходипарими, который ранее был третьим. Бронзовыми призерами стали словак Ахсарбек Гулаев и японец Кота Такахаси.

Для 25-летнего Магомаева это золото стало не единственным достижением в карьере. Он побеждал на Играх БРИКС и Играх стран СНГ.

