25 марта 2026 в 00:55

Российский борец «задним числом» получил золото ЧМ‑2024

UWW отдал борцу Магомаеву золото ЧМ‑2024 после дисквалификации соперника

Российский борец вольного стиля Магомед Магомаев спустя год после чемпионата мира получил золотую медаль, сообщает пресс-служба Федерации спортивной борьбы РФ (ФСБР). Объединенный мир борьбы (UWW) дисквалифицировал грузинского спортсмена Автандила Кенчадзе за нарушение антидопинговых правил и пересмотрел итоги турнира.

Финальный поединок чемпионата мира 2024 года в Тиране (Албания) завершился победой грузина над россиянином. Однако допинг-проба Кенчадзе дала положительный результат, и UWW лишила его золотой медали, аннулировав результат выступления. В результате перераспределения наград чемпионом мира в весовой категории до 79 кг признан Магомед Магомаев.

В ФСБР уточнили, что международная федерация пришлет уведомление и новую золотую медаль, после чего будет утвержден протокол награждения. Серебро перешло иранцу Мохаммаду Ашгару Ноходипарими, который ранее был третьим. Бронзовыми призерами стали словак Ахсарбек Гулаев и японец Кота Такахаси.

Для 25-летнего Магомаева это золото стало не единственным достижением в карьере. Он побеждал на Играх БРИКС и Играх стран СНГ.

Ранее российский борец вольного стиля Бозигит Исламгереев получил в подарок кроссовер. Презент был вручен за победу на молодежном чемпионате Европы в Сербии.

