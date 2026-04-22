22 апреля 2026 в 10:00

Паралимпиец Голубков объяснил, почему подарил золотую медаль своему тренеру

Голубков рассказал, что тренер Громова отговорила его завершать карьеру

Российский лыжник Иван Голубков — двукратный паралимпийский чемпион зимних Паралимпийских игр 2026 года в лыжных гонках на 10 и 20 километров во время встречи паралимпийской сборной России в аэропорту Внуково Российский лыжник Иван Голубков — двукратный паралимпийский чемпион зимних Паралимпийских игр 2026 года в лыжных гонках на 10 и 20 километров во время встречи паралимпийской сборной России в аэропорту Внуково Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Двукратный чемпион зимней Паралимпиады — 2026 Иван Голубков в интервью NEWS.ru заявил, что подарил золотую медаль своему тренеру Ирине Громовой, потому что она ее заслужила. Спортсмен рассказал, что специалист всегда была рядом с ним все 10 лет. Голубков отметил, что Громова отговорила его завершать карьеру.

Она заслужила. С ее характером и силой воли подняла столько спортсменов, подготовила. Она была со мной рядом все эти 10 лет, готовила. Я уже хотел завершить спортивную карьеру. Она меня все-таки остановила и подняла к цели, к которой я шел. Я думал, что уже не дойду, опустил руки, перегорел. Много всего было в моей карьере. Я считаю, она достойна этого, — сказал Голубков.

Ранее спортсмен рассказал, что российские паралимпийцы добиваются выдающихся результатов благодаря силе духа, упорству и усердным тренировкам. По его мнению, в стране созданы все условия для паралимпийского спорта. Голубков отметил, что иностранные спортсмены составляют достойную конкуренцию, но россияне «чуть выше головы».

Кирилл Николаев
К. Николаев
