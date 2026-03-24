Иранского посла решили выгнать из Бейрута

Министерство иностранных дел Ливана официально объявило иранского посла Мохаммада Резу Шейбани персоной нон грата, потребовав его немедленного выезда из страны. Согласно сообщению ведомства в соцсети X, дипломат обязан покинуть территорию республики в срок до 29 марта текущего года.

Ливанское государство отзывает свое одобрение <...> и объявляет его персоной нон грата, — указали в министерстве.

До этого ливанский депутат Фуад Махзуми призвал Бейрут принять жесткие дипломатические меры в отношении Тегерана и обвинил иранскую дипмиссию во вмешательстве во внутренние дела Ливана. Махзуми также заявил о присутствии в Ливане элементов, связанных с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), что, по его мнению, представляет угрозу суверенитета страны.